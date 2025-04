El valor de la voz empresarial enriquece el debate público

Expresar una identidad política no es sinónimo de polarización. Por el contrario, puede ser una muestra de coherencia y valentía. Los líderes empresariales que se comprometen con valores como la equidad, la transparencia, la inclusión o el respeto por los derechos humanos tienen la capacidad de incidir no solo en sus organizaciones, sino también en sus comunidades, gremios y cadenas de valor.

Decía que una de las principales razones por las que algunos empresarios evitan hablar de política es el temor a las consecuencias. Y este temor no es infundado: en Colombia aún persisten prácticas de estigmatización, persecución mediática o sanciones sociales hacia quienes disienten del status quo . Sin embargo, ceder al miedo solo refuerza los mecanismos de control que perpetúan la desigualdad y la injusticia.

De hecho, diversos estudios han demostrado que los países donde los líderes empresariales participan activamente en la esfera pública tienden a tener ecosistemas democráticos más sólidos, una mayor transparencia institucional y un mayor compromiso con la innovación social. En estos contextos, el empresariado no es visto como un actor extractivo, sino como un aliado estratégico para el progreso.

No podemos seguir entendiendo el éxito empresarial como una torre de marfil aislada de la realidad social. El liderazgo empresarial del siglo XXI debe ser ético, visible, informado y políticamente consciente.

Expresar una identidad política no debilita la marca, ni ahuyenta las oportunidades: por el contrario, construye reputación, genera confianza y posiciona al empresariado como un aliado auténtico del desarrollo sostenible y la equidad. Hablar con libertad, con argumentos y con propósito es también un acto de liderazgo.

Empresarias y empresarios de Colombia, hablemos. No por confrontar, sino por construir. No por imponer, sino por inspirar. Porque cuando los líderes no callan, las sociedades avanzan.