La crisis de la filantropía no es una tragedia, sino una invitación a innovar

Durante 17 años trabajé en el mundo del desarrollo. En organizaciones humanitarias, fundaciones empresariales, cooperación internacional y ONG dedicadas a proteger la dignidad, la vida y las oportunidades de millones de personas, y a cuidar los recursos del planeta. Fui testigo del heroísmo silencioso detrás de cada proyecto social de mujeres que caminaban días para asegurar acceso al agua, de migrantes que reconstruían economías locales, de víctimas de minas antipersona que se integraban al mercado laboral y de jóvenes que usaban el fútbol como herramienta de construcción de paz en contextos de guerra.

Esa carrera me permitió ver lo mejor del ser humano frente a las crisis más profundas de nuestro tiempo. Pero también me permitió ver las dinámicas de poder silenciosas que atraviesan a la filantropía tradicional.

Durante años, la cooperación internacional fue un mundo invisible. Explicar en qué consistía mi trabajo era parte del oficio. Todo cambió de forma abrupta a comienzos de este año, cuando el cierre de Usaid y el repliegue de la cooperación estadounidense pusieron el tema en titulares globales. De repente, el ciudadano de a pie entendía qué era la cooperación internacional, mientras miles de proyectos y comunidades quedaban en el limbo, desprotegidos por decisiones tomadas lejos del territorio.

No fue sorpresivo. Durante años trabajé en organizaciones extraordinarias, pero cuestionando cada vez más la arquitectura de la ayuda. Con la lógica de la inmediatez, la filantropía empezó a operar proyectos cortos, temas que se ponen de moda, hipótesis diseñadas desde escritorios lejanos, poco margen para el error y escasa tolerancia a la complejidad. Se premiaba reportar éxito, incluso cuando la realidad era mucho más cruda. Decir que algo no estaba funcionando se volvía más problemático que ajustar el rumbo.

El resultado fue perverso: organizaciones diseñadas para sobrevivir, no para transformar; métricas pensadas para complacer al financiador, no para entender al beneficiario; proyectos con fecha de vencimiento, aunque los problemas no la tuvieran.

Con la caída de ese modelo, las desigualdades se profundizan y los sistemas que históricamente financiaron el impacto social muestran signos evidentes de agotamiento. Menos fondos flexibles, mayor intermediación, controles crecientes y menos poder para quienes están resolviendo los problemas desde el territorio.

Vivir esta crisis desde la tribuna me dio los argumentos y la convicción para dar un giro profesional. No fue una huida ni una moda. Fue una decisión coherente con una idea que me acompaña desde niña: cambiar el mundo implica cambiar las reglas del juego.

Hoy trabajo en un espacio que muchos aún miran con distancia: la inversión de impacto. A simple vista parece otro universo: fondos, retornos y KPI, pero en el fondo busca lo mismo que la filantropía: transformar realidades. La diferencia está en la relación con el poder. Ya no se trata de capital que “ayuda” desde afuera, sino de capital que se involucra, comparte riesgo, escala soluciones y reconoce algo esencial: sin economía no hay impacto duradero.

La inversión de impacto no es caridad maquillada ni capitalismo culpable. Es una respuesta concreta a un sistema que ya no alcanza. Parte de una verdad incómoda: los problemas sociales y ambientales son demasiado grandes para que un solo sector los resuelva. Necesitamos puentes, no fronteras.

Hoy represento ese puente desde el rol que asumí recientemente como CEO del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, FLII, una plataforma regional que conecta inversionistas, emprendedores, corporaciones, gobiernos locales y organizaciones sociales para demostrar que el capital y el impacto no compiten, sino que se necesitan. No se trata de un evento, sino de un espacio en el que las reglas cambian, en el que quien tiene una solución no pide desde la carencia, sino que ofrece desde su valor; en el que equivocarse no es un fracaso, sino parte del aprendizaje; y en el cual el éxito se mide no solo en retornos financieros, sino en empleos dignos, inclusión, transición energética justa, biodiversidad protegida, salud y educación accesibles.

Por eso me cambié de sector. No porque dejara de creer en el desarrollo, sino porque sigo creyendo profundamente en él. La ayuda humanitaria salva vidas, pero el desarrollo económico transformador cambia generaciones. Y la filantropía sigue siendo indispensable en crisis, en innovación temprana, en derechos humanos, pero también es una incongruencia exigirle que cargue sola con la sostenibilidad del sistema.

América Latina está en un punto de quiebre. Tiene talento, biodiversidad, creatividad y una fuerza comunitaria que el mundo admira. El capital existe, pero está estacionado esperando narrativas, confianza y decisiones. Parte de esa confianza nace cuando dejamos de ver el impacto como un gasto y empezamos a verlo como una inversión en estabilidad, competitividad y futuro.

La crisis de la filantropía no es una tragedia. Es una invitación a innovar, a redistribuir poder, a exigirle al capital un rol más activo y a dejar de romantizar la escasez en el sector social. No se trata de reemplazar la solidaridad, sino de multiplicarla. Y, sobre todo, de aprender a conectar mejor lo que uno ofrece con lo que el otro está buscando.

Natalia León Chedid es CEO del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII)