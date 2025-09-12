Suscribirse

Alertas en Michoacán, Guerrero y Colima: Mario se fortalece y amenaza con golpear con fuerza el Pacífico

La tormenta tropical Mario genera alerta en México con fuertes lluvias, vientos y riesgo de inundaciones en estados costeros.

Redacción Semana
13 de septiembre de 2025, 1:03 a. m.
Esta imagen satelital GOES-19 GeoColor tomada el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 10:10 a.m. EDT y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA), muestra la tormenta tropical Mario en el océano Pacífico frente a la costa de México. (Foto, NOAA vía AP)
Esta imagen satelital GOES-19 GeoColor tomada el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 10:10 a.m. EDT y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA), muestra la tormenta tropical Mario en el océano Pacífico frente a la costa de México. (Foto, NOAA vía AP) | Foto: Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA),

Este viernes 12 de septiembre se dio a conocer el surgimiento de la tormenta tropical Mario, la cual se encuentra posicionada cerca de la costa del Pacífico de México.

Diversos portales y centros meteorológicos afirman que la formación de esta tormenta dejará como resultado posibles fuertes vientos, intensas lluvias e incluso algunas inundaciones.

Algo que causó gran conmoción en la sociedad fue que, inicialmente, el Centro Nacional de Huracanes especificó que Mario se trataría de una “mini” tormenta tropical. Sin embargo, las condiciones presentadas demostraron un escenario que podría ser más serio del esperado.

En ese momento, la tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph) y se movilizaba con dirección al oeste -noroeste a una velocidad aproximada de 23 km/h (14 mph).

Ante la incertidumbre que representa la presencia de la tormenta y el repentino cambio que simboliza en el clima, el estado de Michoacán, desde la ciudad de Lázaro Cárdenas hasta la zona de Punta San Telmo, decidió emitir una alerta por tormenta tropical.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico con sede en Miami informó que Mario estaba ubicado aproximadamente a unas 90 millas (145 kilómetros) al oeste - suroeste de Zihuatanejo, México, y a unas 60 millas (97 kilómetros) al suroeste de Lázaro Cárdenas.

De igual forma, diversos portales web de meteorología aseguraron que será cuestión de días para que la tormenta tropical se fortalezca.

Las predicciones del clima se vuelven bastante complejas ante este tipo de fenómenos, lo que dificulta tener una certeza absoluta. No obstante, se espera que la precipitación oscile entre 2.5 y 8 centímetros.

En especial, se prevé que en el estado de Jalisco registren lluvias hasta el día de mañana sábado 13 de septiembre. Las zonas de mayor altitud podrían enfrentar inundaciones repentinas.

Para la noche de este viernes también se pronostican fuertes vientos en las zonas costeras de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, situación que mantiene en alerta a sus poblaciones.

Las autoridades recomiendan estar atentos a cualquier novedad respecto al avance y movimiento de la tormenta tropical Mario, puesto que aún no se ha establecido con cuánta fuerza podría llegar a afectar el clima del país.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que consulte únicamente los portales oficiales de los centros de huracanes, tanto el nacional como el que tiene sede en Miami, con el fin de evitar caer en información errónea o rumores que puedan generar pánico.

