Alertas en Michoacán, Guerrero y Colima: Mario se fortalece y amenaza con golpear con fuerza el Pacífico

Este viernes 12 de septiembre se dio a conocer el surgimiento de la tormenta tropical Mario, la cual se encuentra posicionada cerca de la costa del Pacífico de México.

Diversos portales y centros meteorológicos afirman que la formación de esta tormenta dejará como resultado posibles fuertes vientos, intensas lluvias e incluso algunas inundaciones.

Algo que causó gran conmoción en la sociedad fue que, inicialmente, el Centro Nacional de Huracanes especificó que Mario se trataría de una “mini” tormenta tropical. Sin embargo, las condiciones presentadas demostraron un escenario que podría ser más serio del esperado.

Esta mañana la depresión tropical 13E se convirtió en la tormenta tropical Mario, al sur de la costa de Michoacán, México.



Mario está poco organizado, llevando vientos máximos sostenidos de 65 km/h. Se espera que se intensifique un poco en los próximos días a medida que se… pic.twitter.com/P6B4f2IjQW — Tiempo y Clima de CA (@TiempoClimaSVCA) September 12, 2025

En ese momento, la tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph) y se movilizaba con dirección al oeste -noroeste a una velocidad aproximada de 23 km/h (14 mph).

Ante la incertidumbre que representa la presencia de la tormenta y el repentino cambio que simboliza en el clima, el estado de Michoacán, desde la ciudad de Lázaro Cárdenas hasta la zona de Punta San Telmo, decidió emitir una alerta por tormenta tropical.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico con sede en Miami informó que Mario estaba ubicado aproximadamente a unas 90 millas (145 kilómetros) al oeste - suroeste de Zihuatanejo, México, y a unas 60 millas (97 kilómetros) al suroeste de Lázaro Cárdenas.

De igual forma, diversos portales web de meteorología aseguraron que será cuestión de días para que la tormenta tropical se fortalezca.

Las predicciones del clima se vuelven bastante complejas ante este tipo de fenómenos, lo que dificulta tener una certeza absoluta. No obstante, se espera que la precipitación oscile entre 2.5 y 8 centímetros.

⚠️ Tormenta Tropical Mario en el Pacífico.

📍 A 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

🚢 Se cierra el puerto a embarcaciones menores y mayores por condiciones meteorológicas.

🔎 En monitoreo permanente.

📢 Infórmate en canales oficiales.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/Ub9JZR25e0 — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) September 12, 2025

En especial, se prevé que en el estado de Jalisco registren lluvias hasta el día de mañana sábado 13 de septiembre. Las zonas de mayor altitud podrían enfrentar inundaciones repentinas.

Para la noche de este viernes también se pronostican fuertes vientos en las zonas costeras de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, situación que mantiene en alerta a sus poblaciones.

Las autoridades recomiendan estar atentos a cualquier novedad respecto al avance y movimiento de la tormenta tropical Mario, puesto que aún no se ha establecido con cuánta fuerza podría llegar a afectar el clima del país.