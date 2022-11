Así es el pueblo que por causa de la noche polar no tendrá sol hasta 2023

La última puesta del sol que verán en este pueblo de Alaska, se dio el pasado 19 de noviembre. A partir de ese día inician 65 días de oscuridad, el sol solo volverá a iluminar la ciudad el 23 de enero de 2023. El fenómeno es conocido como “noche polar” y se da en el pueblo de Utqiaġvik, en Alaska, Estados Unidos, el pueblo ubicado más al norte del país. Algunos le dicen a este pueblo el “Techo del Mundo” o la “Zona cero para el Cambio Climático”.

En este pueblo viven cerca de 4.500 personas, la mayor parte de ellos son iñupiat, nativos de Alaska. Los iñupiat eran originalmente cazadores, recolectores, como la mayoría de los pueblos del ártico. Actualmente la mitad de los pobladores de la ciudad trabajan para el gobierno. La ciudad alberga un observatorio, donde los investigadores de todo el mundo vienen a investigar el ártico. No se puede llegar en carro, la única forma de acceder a este lugar es en avión.

Aunque es una ciudad que vive 160 días al año temperaturas bajo cero, sin el sol, las temperaturas bajan sustancialmente.

En el mes de noviembre se viven cerca de seis horas de luz tenue, y se van reduciendo poco a poco. Para la época de navidad habrá tres horas de luz, pero es una luz muy tenue, no como la luz directa del sol que conocemos.

¿Qué es la noche polar?

La noche polar es un fenómeno que ocurre en zonas muy al norte o muy al sur de la tierra. Esta comunidad en particular, se encuentra en el Círculo Polar Ártico, por lo que pueden pasar semanas en las que el sol no se eleva por encima del horizonte y sus habitantes no llevan a ver lo que llamamos “la luz del sol” por varios días.

Desde los últimos días de noviembre y hasta los primeros días de enero, la oscuridad parcial se asienta en Utqiaġvik y solo ofrece destellos de luz durante pocas horas.

Lo más curioso es que en Utqiaġvik, para mediados de mayo, sale el sol, y no vuelve a ponerse durante unos 80 días.

Curiosidades de Utqiaġvik

La comida es muy costosa, porque debe llegar en avión.

Muchas personas consumen grasa de ballena, para enfrentar las condiciones climáticas.

La gente que no es del lugar, dice que puede ser extremadamente difícil vivi en Utqiaġvik, de acuerdo con declaraciones dadas al medio The Insider , de parte de un policía de otra ciudad que se trasladó a este lugar.

La ciudad se llamaba Barrow pero ahora se conoce como Utqiaġvik, un nombre más acorde con su idioma ancestral.

Oscuridad y tristeza

De acuerdo con el canal estadounidense Fox News, durante una entrevista realizada al fotógrafo Mark Mahaney, quien hizo un viaje en esta misma época a Utqiagvik en el 2019 manifestó que en la zona hay una tasa de suicidio más alta que en el resto del país.

Además la cantidad de crímenes y abusos que se viven en esta época es más alta de lo normal, y la policía local recibe muchas llamadas de ciudadanos que dicen sentirse completamente desorientados, con el paso de los días, porque dejan de percibir que día de la semana están viviendo y qué hora es.