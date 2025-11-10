Así es el puente entre las nubes: la obra monumental que reduce un trayecto de dos horas a dos minutos

El gran puente de Gran Cañón de Huajiang en China abrió sus puertas al turismo a finales de septiembre y se posiciona como el puente más alto del mundo, con una elevación de 625 metros, cada torre alcanza los 262 metros y tiene una extensión de 3 kilómetros sobre el río Beipan, superando a otro puente de la misma provincia.

Esta infraestructura es crucial para la carretera Guizhou S57, pues fue concebida para acortar drásticamente los desplazamientos entre áreas montañosas e incentivar el desarrollo del turismo local.

Gran Cañón de Huajiang. | Foto: AFP

A pesar de que aún no funcionan todas sus instalaciones, (como la cafetería en una de las torres), la nueva obra ya está generando un gran flujo de visitantes, resultando en una ocupación total de los hospedajes cercanos.

Primeras pruebas

El acto que formalizó la puesta en servicio de la nueva infraestructura contó con la presencia de ingenieros, autoridades municipales y residentes. Durante esta ceremonia de apertura, se permitió el primer cruce vehicular de la vía.

Antes de autorizar el tráfico regular, equipos técnicos se encargaron de supervisar el paso de estos primeros vehículos, asegurando que las pruebas finales de seguridad fueran exitosas. La agencia de noticias oficial, Xinhua, confirmó que el proyecto se completó de acuerdo con lo planificado, habiendo iniciado su construcción en el año 2022.

🇨🇳 | China inaugura el puente más alto del mundo:



China abrió el Puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, situado a 620 metros sobre el río y con 1.400 metros de longitud.



Construido en menos de cuatro años, reduce el viaje de dos horas a dos minutos y ofrece… pic.twitter.com/LEt8Ws27j6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 4, 2025

Una importante reducción de tiempo de viaje

De acuerdo con diferentes datos del medio The Guardian, el cruce del cañón previo a la construcción del puente podía llevar hasta dos horas, mientras que, con la construcción, el tiempo se reduciría a unos dos minutos. Esta reducción dramática de tiempo se debe, principalmente, a que la sección fundamental del puente, de 1.420 metros, permite una circulación continua, sin desvíos.

La apertura ha traído un impacto económico inmediato y positivo para la zona. Desde el primer momento, se ha notado un aumento significativo en las visitas y la ocupación de negocios como alojamientos, restaurantes y comercios. Los dueños de las casas de huéspedes, por ejemplo, reportan que la demanda se mantiene sostenida, con ocupación total desde el inicio.

Esta es una de las obras más importantes en China. | Foto: AFP

Sin embargo, este crecimiento acelerado genera preocupaciones entre algunos miembros de la comunidad local.