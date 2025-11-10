Suscribirse

Mundo

Así es el puente entre las nubes: la obra monumental que reduce un trayecto de dos horas a dos minutos

El nuevo puente se posiciona como el más grande del mundo y reducirá el tiempo en carretera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 6:31 p. m.
Puente más grande del mundo, en China
Puente más grande del mundo, en China. | Foto: AFP

El gran puente de Gran Cañón de Huajiang en China abrió sus puertas al turismo a finales de septiembre y se posiciona como el puente más alto del mundo, con una elevación de 625 metros, cada torre alcanza los 262 metros y tiene una extensión de 3 kilómetros sobre el río Beipan, superando a otro puente de la misma provincia.

Contexto: Turista chino se mostró sorprendido con una obra arquitectónica en Bogotá: “Ni en China hay algo así”

Esta infraestructura es crucial para la carretera Guizhou S57, pues fue concebida para acortar drásticamente los desplazamientos entre áreas montañosas e incentivar el desarrollo del turismo local.

Gran Cañón de Huajiang
Gran Cañón de Huajiang. | Foto: AFP

A pesar de que aún no funcionan todas sus instalaciones, (como la cafetería en una de las torres), la nueva obra ya está generando un gran flujo de visitantes, resultando en una ocupación total de los hospedajes cercanos.

Primeras pruebas

El acto que formalizó la puesta en servicio de la nueva infraestructura contó con la presencia de ingenieros, autoridades municipales y residentes. Durante esta ceremonia de apertura, se permitió el primer cruce vehicular de la vía.

Contexto: Ballet Nacional de Colombia viajará a China a representar al país en importante festival cultural

Antes de autorizar el tráfico regular, equipos técnicos se encargaron de supervisar el paso de estos primeros vehículos, asegurando que las pruebas finales de seguridad fueran exitosas. La agencia de noticias oficial, Xinhua, confirmó que el proyecto se completó de acuerdo con lo planificado, habiendo iniciado su construcción en el año 2022.

Una importante reducción de tiempo de viaje

De acuerdo con diferentes datos del medio The Guardian, el cruce del cañón previo a la construcción del puente podía llevar hasta dos horas, mientras que, con la construcción, el tiempo se reduciría a unos dos minutos. Esta reducción dramática de tiempo se debe, principalmente, a que la sección fundamental del puente, de 1.420 metros, permite una circulación continua, sin desvíos.

Contexto: Linshi: el pueblo en la China construido sobre un puente que se ha hecho viral y usted no puede dejar de conocer

La apertura ha traído un impacto económico inmediato y positivo para la zona. Desde el primer momento, se ha notado un aumento significativo en las visitas y la ocupación de negocios como alojamientos, restaurantes y comercios. Los dueños de las casas de huéspedes, por ejemplo, reportan que la demanda se mantiene sostenida, con ocupación total desde el inicio.

Gran Cañón de Huajiang
Esta es una de las obras más importantes en China. | Foto: AFP

Sin embargo, este crecimiento acelerado genera preocupaciones entre algunos miembros de la comunidad local.

El principal temor es que el desarrollo sea difícil de gestionar, llevando a la saturación del área y a una subida incontrolada de los precios. Además, existe la necesidad crucial de garantizar una distribución equitativa de las ganancias, asegurando que los beneficios económicos lleguen a las pequeñas comunidades y no solo a los grandes operadores turísticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump amenaza a los controladores aéreos con sanciones si no se presentan a trabajar. Muchos no reciben sueldo hace mes y medio

2. Tensión entre la Corte Constitucional y Colpensiones por la reforma pensional: “No ha desacatado la decisión judicial”

3. Miss Universo 2025: calendario de actividades, fechas y las favoritas del certamen de belleza que se realizará en Tailandia

4. Frustran un plan para asesinar a un embajador israelí en un país de Latinoamérica, esta es la historia

5. Ex de Shakira estuvo en su concierto en Bogotá y habló sobre la relación que tuvieron; contó detalles del pasado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PuenteChinaTráfico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.