Ballet Nacional de Colombia viajará a China a representar al país en importante festival cultural

El Ballet Nacional de Colombia, legado invaluable de Sonia Osorio, emprenderá un nuevo viaje que llena de orgullo al país y refuerza el papel de la cultura en la construcción de identidad y democracia.

La prestigiosa compañía representará a Colombia en la edición número 13 del Festival Internacional de Arte Popular Chino, CIFAF, celebrado en Foshan y diferentes provincias de Guangdong, China.

Este evento cobra especial significado al conmemorarse el aniversario número 45 de relaciones diplomáticas entre ambos países, y constituye una plataforma clave para mostrar la riqueza artística y folclórica colombiana ante un diverso público internacional.

El CIFAF, organizado por la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos, CFLAC, es el festival nacional de arte popular más importante de China y uno de los encuentros culturales más destacados de Asia, celebrándose cada tres años desde 1990.

Para el Ballet Nacional de Colombia esta invitación representa no solo un reconocimiento a la excelencia artística lograda tras décadas, sino una oportunidad para proyectar la diversidad cultural colombiana en un continente tan vibrante y exigente como el asiático.

La delegación colombiana está integrada por un grupo selecto de bailares profesionales bajo la dirección general de Silvana Obregón Osorio y Martín Vieira Obregón, acompañados por el equipo directivo conformado por Amparo Pinzón Sandoval en la gerencia, Juan Carlos Calvo Serrato como subdirector artístico y Nicoyembe Rodríguez en la dirección musical. Dramatizan las coreografías legendarias creadas por la maestra Sonia Osorio, fieles a su espíritu y sello que han marcado el folclor nacional con piezas emblemáticas como el bambuco, joropo, mapalé, sanjuanero y la icónica cumbia.

El viaje artístico hacia China está cargado de emoción y responsabilidad porque el Ballet no solo lleva danzas, sino un pedazo de la historia y la identidad colombiana a un escenario global. Cada movimiento, cada vestuario colorido y cada nota musical buscan transmitir la alegría, la pasión y la resistencia de un pueblo que encuentra en la cultura una fuerza para afirmar su democracia. Así lo expresó la dirección del Ballet: “Nos sentimos profundamente orgullosos y comprometidos de representar a Colombia en este escenario internacional, defendiendo un legado que Sonia Osorio cultivó con amor y entrega”.

Ballet Nacional de Colombia viajará a China a representar al país en celebrado en Foshan y diferentes provincias de Guangdong, China | Foto: Ballet Nacional de Colombia

Este viaje no solo enaltece el folclor, sino que fortalece los lazos culturales y diplomáticos entre Colombia y China, evidenciando cómo el arte se convierte en un puente para la paz y el entendimiento entre naciones. La participación en eventos como el CIFAF demuestra que la democracia no solo se resguarda en la política, sino también en el respeto y promoción de las identidades culturales que conforman un país.