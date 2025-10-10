Después de dos temporadas con boletería agotada y más de 100 funciones en Bogotá, el espectáculo teatral “¡Oh! Diosas” se presentará por primera vez en Medellín. La obra, producida por el Teatro Nacional y dirigida por Jorge Mario Escobar, combina humor, improvisación y música. Durante el show, las protagonistas reflexionan sobre la amistad, la libertad y los desafíos cotidianos a través de la comedia y la puesta en escena.

El elenco está conformado por Chichila Navia, Catalina Guzmán, Aida Bossa, Carolina Cuervo, Viviana Bernal y Diana Vivas. En esta edición, Cuervo se suma al elenco en su paso por la ciudad de la eterna primavera. Su participación busca renovar la energía del espectáculo e invitar al público a ser parte de la experiencia escénica en la que el juego, la improvisación, la música y la interacción directa con los espectadores son el eje central.

Este show se aleja de los formatos teatrales tradicionales. No es una obra de teatro convencional ni un musical fijo, sino un show en vivo que combina comedia, improvisación, juegos y participación del público. Su estructura abierta permite que cada función sea diferente: depende de la energía del público y de los momentos que surgen en escena. Y, aunque gira en torno a temas femeninos, los hombres también forman parte de la experiencia.

“¡Oh! Diosas” afirma ser un “club para tod@s”. | Foto: Cortesía Teatro Nacional

El espectáculo se desarrolla a partir de un tema de la noche, que funciona como hilo conductor y punto de partida para una serie de improvisaciones, juegos escénicos y conversaciones espontáneas entre las actrices y el público. “¡Oh! Diosas” afirma ser un “club para tod@s”, un espacio donde las anécdotas sin filtro, la complicidad entre amigas y las emociones humanas toman protagonismo. Cada función puede incluir sorpresas, retos escénicos y dinámicas con el público.

La actriz Carolina Cuervo se suma a la obra para su función única en Medellín. | Foto: Cortesía Teatro Nacional