Avanza huelga de hambre en Venezuela, para presionar al régimen en la liberación de presos políticos

Una decena de mujeres comenzó la huelga el 14 de febrero.

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 1:22 p. m.
Familiares de presos políticos protestan frente a una fila de policías frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Familiares de presos políticos protestan frente a una fila de policías frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Foto: AFP

Mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones, bajo fuertes presiones de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense.

“Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso. El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer”, cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años.

Familiares de presos políticos en huelga de hambre se someten a un control de glucosa y presión arterial en el exterior de la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 16 de febrero de 2026.
Familiares de presos políticos en huelga de hambre se someten a un control de glucosa y presión arterial en el exterior de la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 16 de febrero de 2026. Foto: AFP

Las excarcelaciones se producen a cuentagotas. Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó la huelga el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias.

Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación. Están acostadas en colchones dispuestos en fila bajo toldos improvisados contra el duro sol.

“¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?”, se queja Quiaro. “Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite”, denuncia.

Un familiar de un preso político se sienta en una silla durante una huelga de hambre frente a la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 16 de febrero de 2026.
Un familiar de un preso político se sienta en una silla durante una huelga de hambre frente a la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 16 de febrero de 2026. Foto: AFP

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido su hijo de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Dentro permanecen unos 60 arrestados, según sus allegados.

Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, explica un médico que las asiste y que ha solicitado en vano visitar a los presos.

Las mujeres se quejan del aplazamiento —dos veces— de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.

El 12 de febrero, la legislatura venezolana pospuso la aprobación de un proyecto de ley de amnistía histórica que se espera conduzca a la liberación de cientos de presos políticos. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
El 12 de febrero, la legislatura venezolana pospuso la aprobación de un proyecto de ley de amnistía histórica que se espera conduzca a la liberación de cientos de presos políticos. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) Foto: AFP

La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero, cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.

Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.

Con información de AFP*

