Billboard y Vibe publican la lista de los 50 raperos más importantes de toda la historia

Este año se cumplen los 50 años del hip-hop, género musical que apareció en escena en Estados Unidos en 1973, como derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a manifestaciones alternativas como el breakdance o el graffiti.

Es conocido mundialmente, además, como una corriente musical que consiste en rimar a gran velocidad sobre una base rítmica, que se convirtió con el paso de los años en un movimiento cultural.

El 11 agosto de 1973, una fiesta callejera en el número 1520 de Sedgwick Avenue, en el Bronx de Nueva York, fue el inicio de una nueva corriente musical y cultural, cuando DJ Kool Herc instaló por primera vez sus dos tocadiscos para rockear.

Para los expertos musicales, el hip hop es una cultura que engloba distintas corrientes callejeras y que va mucho más allá de cantar. Nació como respuesta a la situación en la que vivían los ciudadanos afroamericanos, recluidos en una especie de gueto.

Con el paso de los años se ha popularizado y extendido y actualmente, esta subcultura se define a través de cuatro manifestaciones principales: DJ, grafitti, MC y break-dance.

Al cumplirse los 50 años de este género, los equipos editoriales de Billboard y Vibe publicaron el listado, de los que consideran son los 50 principales raperos, aunque lo limitaron al ámbito de Norteamérica y por ello no parecen nombres como el del británico Slick Rick

“También optamos por no incluir las contribuciones significativas de los MC de reggaetón y dancehall en esta lista, solo para mantener nuestro grupo de nominados un poco más enfocado”, señalaron.

Explicaron que los equipos tuvieron en cuenta los siguientes criterios, sin ningún orden en particular: cuerpo de trabajo/logros (sencillos/álbumes en las listas de éxitos, certificaciones de oro/platino), impacto/influencia cultural (cómo el trabajo del artista fomentó la evolución del género), longevidad (años en el micrófono), letras (habilidades para contar historias) y fluidez (destreza vocal).

Listado

Entre los raperos más importantes, según el listado, se encuentran:

- Jay-Z: Shawn Corey Carter, es un rapero, productor, empresario y, ocasionalmente, actor estadounidense. Es uno de los artistas de hip-hop más exitosos económicamente en Estados Unidos y mundialmente, y posee un patrimonio neto de más de 1.400 millones de dólares en 2021.

“Es el primer rapero incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, cree que todo el mundo tiene talento a nivel de genio. “No hay nadie que pueda igualar toda su carrera: su longevidad, la amplitud de sus logros y lo que ha significado para el hip-hop desde un punto de vista musical, cultural y financiero durante las últimas tres décadas”, señaló la publicación.

Kendrick Lamar Duckworth (Compton, California, 17 de junio de 1987) es un rapero, compositor y productor discográfico estadounidense. Ha sido aclamado por críticos, músicos y fanáticos por sus vívidas letras y narraciones sobre sus experiencias y problemáticas dentro de la cultura afroamericana y del hip-hop, llegando a ser nombrado "la voz líder de una generación". (Photo by Timothy Norris/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

- Kendrick Lamar Duckworth, es un rapero, compositor y productor discográfico estadounidense. Ha sido aclamado por críticos, músicos y fanáticos por las letras y narraciones sobre sus experiencias y problemáticas dentro de la cultura afroamericana y del hip-hop, llegando a ser nombrado “la voz líder de una generación”.

“Lamar ganó atención local por primera vez como el rapero adolescente K.Dot a través de varios mixtapes antes de lanzar su primer álbum de estudio en el sello independiente Top Dawg Entertainment, Section.80 de 2011″, destacó la publicación.

Nasir bin Olu Dara Jones, más conocido como Nas, es un rapero estadounidense. Creció en los complejos de viviendas Queensbridge en Queens(Photo by Daniel Knighton/Getty Images) - Foto: Getty Images

- Nas: Nasir bin Olu Dara Jones, es un rapero estadounidense quien creció en los complejos de viviendas Queensbridge en Queens.

“Desde que se asoció con Hit-Boy en 2020 para su primera entrega de su bien recibida serie King’s Disease, Nas ha lanzado tres proyectos más y obtuvo su primer Grammy, demostrando que su espada lírica sigue tan afilada como siempre”, señalaron Billboard y Vibe, al justificar su presencia en el listado.

Tupac Amaru Shakur también conocido como 2Pac, simplemente Tupac, fue un rapero y actor estadounidense. Es considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y más influyentes de la historia del rap. (Photo By Raymond Boyd/Getty Images) - Foto: Getty Images

- Tupac Amaru Shakur también conocido como 2Pac, simplemente Tupac. Fue un rapero y actor estadounidense y considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y más influyentes de la historia del rap.

“La dualidad de Pac como artista en solitario fue notable: en un minuto, era entrañable, escribiendo clásicos empáticos como “Dear Mama” y “Keep Your Head Up”; el otro, era explosivo, atándose las botas de guerra, listo para cabalgar sobre sus enemigos (“Hit ‘Em Up” y “Hail Mary”). No era necesariamente el mejor letrista, ni poseía el flujo más loco”, detallaron las publicaciones.

Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem es un rapero, cantautor, productor y actor estadounidense a quien se le atribuye la popularización del hip hop en el centro de Estados Unidos.(Photo by Scott Legato/Getty Images) - Foto: Getty Images

- Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem es un rapero, cantautor, productor y actor estadounidense, a quien se le atribuye la popularización del hip hop en el centro de Estados Unidos. Ha sido aclamado por la crítica como uno de los mejores raperos de todos los tiempos.

“Con 15 premios Grammy, 10 álbumes No. 1 Billboard 200 y tres sencillos Diamante certificados por la RIAA (“Lose Yourself”, “Love the Way You Lie” y “Not Afraid”), su éxito comercial sin precedentes lo convierte en uno de los más notables. Con sus habilidades técnicas incomparables, su personalidad más grande que la vida y su serie de álbumes clásicos de principios de siglo, Slim Shady se ha ganado legítimamente su lugar en el escalón superior de las listas de raperos de GOAT”, indicaron.

Christopher George Latore Wallace, más conocido por su nombre artístico The Notorious B.I.G., Biggie Smalls o simplemente Biggie, fue un rapero y productor estadounidense. Es considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y de los más influyentes de la historia del rap. (Photo by Larry Busacca/WireImage) - Foto: WireImage

- Christopher George Latore Wallace, es más conocido por su nombre artístico The Notorious B.I.G., Biggie Smalls o simplemente Biggie, un rapero y productor estadounidense. Es considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y de los más influyentes de la historia del rap.

Según las dos publicaciones, “Biggie se ganó la reputación de contar historias crudas en un estilo relajado, acentuado por voces profundas y retumbantes y un característico sentido del humor oscuro. Obtuvo 16 éxitos en el Hot 100, incluidos dos No. 1 con “Mo’ Money”. Mo’ Problems” e “Hypnotize”.

Dwayne Michael Carter Jr., más conocido como Lil Wayne, es un rapero, cantante, compositor, productor y ejecutivo discográfico, actor y empresario estadounidense, ganador de cinco Grammys. (Photo by Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy) - Foto: Getty Images for The Recording A

- Dwayne Michael Carter Jr., más conocido como Lil Wayne, es un rapero, cantante, compositor, productor y ejecutivo discográfico, actor y empresario estadounidense, ganador de cinco Grammys.

“Es uno de los letristas más magistrales de nuestro tiempo, entregando versos alucinantes durante el último cuarto de siglo. El exalumno de honor abandonó la escuela a los 14 años para concentrarse en su carrera musical, cinco años después de ingresar a la tutoría del cofundador de Cash Money Records, Birdman”, justificaron las publicaciones al incluirlo en el listado.

Aubrey Drake Graham, conocido simplemente como Drake, es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense. Se dio a conocer en un comienzo por interpretar al personaje de Jimmy Brooks de la serie de televisión Degrassi: The Next Generation (Photo by Prince Williams/Wireimage). - Foto: WireImage

- Aubrey Drake Graham, conocido simplemente como Drake, es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense. En un comienzo se dio a conocer por interpretar al personaje de Jimmy Brooks de la serie de televisión.

“Desde su exitoso mixtape clásico de 2009, So Far Gone, la capacidad de Drake para entrar y salir de los géneros y la mezcla de canturreos azucarados con barras puntiagudas lo convirtió en una fuerza intocable: todo lo que ha adornado con su toque de Midas ha sido convertido en platino y oro. Con su impenetrable racha de éxito comercial (actualmente es el líder de éxitos de todos los tiempos del Hot 100, con casi 300 entradas en su haber)”, señalaron.

Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido artísticamente como Snoop Dogg, y en raras ocasiones como Snoop Lion, es un rapero, empresario, productor y actor estadounidense. Es uno de los artistas de hip-hop con más éxito en el Gangsta rap. Además, es uno de los más notables amigos del productor Dr. Dre. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) - Foto: Getty Images

- Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido artísticamente como Snoop Dogg, y en raras ocasiones como Snoop Lion, es un rapero, empresario, productor y actor estadounidense. Es uno de los artistas de hip-hop con más éxito en el Gangsta rap.

“El rapero se desvió hacia el reggae como Snoop Lion en Reincarnated de 2013, antes de recuperar su personalidad de Snoop Dogg para Bible of Love de 2018, que debutó en el número 1 en Top Gospel Albums. Un emprendedor en serie y activista, Snoop Dogg completó su carrera al comprar su alma mater Death Row en 2022″, destacaron.

Onika Tanya Maraj-Petty, más conocida como Nicki Minaj, es una rapera, compositora, cantante, actriz y modelo trinitense nacionalizada estadounidense. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images) - Foto: GC Images

Onika Tanya Maraj-Petty, más conocida como Nicki Minaj, es una rapera, compositora, cantante, actriz y modelo trinitense nacionalizada estadounidense. Nació en el distrito de Saint James, en la ciudad de Puerto España y criada en el sur del barrio Jamaica, en Queens.

“A lo largo de una gran cantidad de álbumes que doblan el género (Pink Friday, Pink Friday: Roman Reloaded, The Pinkprint) y versos invitados asesinos (el más famoso en “Monster” de Kanye West), Nicki ha defendido su título como una potencia lírica, durante más de una década, con flujos increíblemente animados”, señalaron las publicaciones al incluirla en el listado.

Y añadieron “abrió el camino para la próxima generación de MC femeninas, mientras que al mismo tiempo, construyó un legado cuyo impacto no se limita al mundo del hip-hop: Nicki es una de las pocas artistas que tiene más de 100 Billboard Hot 100 y ganó el premio MTV Video Vanguard Award en 2022 por sus provocativos videos musicales”.

En el listado aparecen otros nombres como los de Kanye West (Ye), André 3000, Rakim, LL Cool J, J. Cole, Scarface, 50 Cent, Ice Cube, Missy Elliott, Big Daddy Kane, DMX, Ghostface Killah, Kurtis Blow, KRS-One, Method Man, Big Pun, Q-Tip, Black Thought, Pusha T y Lauryn Hill, Lil Kim.

Así mismo, T.I., Busta Rhymes, Chuck D (Public Enemy), Future, Yasin Bey (formerly Mos Def), Common, Gucci Mane, Ludacris, Dr. Dre, E-40, Redman, Bun B, Queen Latifah, Ice-T, Jadakiss, MC Lyte, Melle Mel, Rev. Run (Run-DMC) y Rick Ross.