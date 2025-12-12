Confirman muerte de Casiano, reconocido rapero de Cali; ¿qué le pasó?

La escena musical urbana en Colombia se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte del cantante Juan Manuel Caicedo, más conocido como Casiano, uno de los exponentes emergentes del trap caleño que había ganado notoriedad en los últimos años. La noticia fue anunciada por el artista Pirlo a través de sus redes sociales, y desde entonces las reacciones de seguidores, colegas y la comunidad artística no se han hecho esperar.

“Está difícil creerlo”, escribió Pirlo en su perfil de Instagram, al informar sobre el deceso de Casiano, acompañado de mensajes de afecto y pensamientos de despedida. El trasteo digital fue inmediato: miles de comentarios se sumaron a la expresión de tristeza por la partida del joven intérprete urbano, conocido también como Casianito.

Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre las causas de su muerte, lo que ha generado un clima de incertidumbre y especulación entre fanáticos y seguidores del género. No obstante, extraoficialmente, SEMANA conoció que el artista fue baleado la noche del 10 de diciembre en el barrio El Lido, exactamente en la carrera 50 con calle 3.

Daniela Cuéllar Narváez, quien fungía como mánager del artista, compartió un sentido mensaje tras el anuncio, agradeció la confianza que Casiano depositó en ella y reiteró que su objetivo era continuar impulsando su obra musical. “Usted amaba su música… su legado seguirá”, escribió, evocando la pasión creativa del cantante y su prometedora carrera en la música urbana.

Artistas, seguidores y personalidades del entretenimiento manifestaron su pesar con mensajes que reflejan el impacto de su obra en la cultura juvenil: “Ya estás con tu madre, vuela alto Casianito”, “dejaste un legado”, “no lo puedo creer aún”. La consternación es palpable en redes, donde múltiples publicaciones recuerdan su música y su energía en escena, y donde muchos lamentan la abrupta pérdida de un talento al que veían en ascenso.

¿Quién era Casiano?

Originario de Cali, Casiano se ganó un lugar en la escena del trap y el rap urbano gracias a su estilo directo y su presencia en plataformas digitales, donde sus creaciones conectaron con una audiencia joven. A través de videos musicales, retos virales y colaboraciones en medios locales, el artista fue construyendo una comunidad sólida en línea, aun cuando su carrera aún estaba en desarrollo.

Sus temas, entre ellos “Aquí estoy yo”, “Majin Buu”, “Tramadora” y “Le piso la cara”, reflejaron una mezcla de influencias del género urbano, el trap y el rap, y lo posicionaron como una figura relevante dentro del circuito musical alternativo de Cali. Las letras de sus canciones, junto con su carácter cercano a sus seguidores, lo convirtieron en una voz representativa para muchos jóvenes de la ciudad y del país.