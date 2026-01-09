Mundo

Buque ruso llega a Sudáfrica para maniobras navales con China e Irán tras tensiones por captura de Nicolás Maduro

Los ejercicios, llamados “Voluntad para la paz 2026”, son liderados por China y reúnen buques de once países integrantes del bloque de economías emergentes BRICS.

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 7:13 p. m.
La corbeta rusa Stoikiy es remolcada al puerto de Simon’s Town, cerca de Ciudad del Cabo, el 9 de enero de 2026.
La corbeta rusa Stoikiy es remolcada al puerto de Simon's Town, cerca de Ciudad del Cabo, el 9 de enero de 2026. Foto: AFP

Un buque de guerra ruso llegó este viernes, 9 de enero, a la principal base naval de Sudáfrica para participar en unas maniobras militares el fin de semana con barcos chinos e iraníes, en un contexto de tensiones entre Washington y Pretoria.

En los ejercicios participan varios países que guardan malas relaciones con Estados Unidos y tienen lugar días después de la operación militar de Washington en Venezuela.

Un buque destructor y de reabastecimiento chino y un buque base iraní se encuentran en aguas sudafricanas desde esta semana.

La corbeta rusa Stoikiy es remolcada al puerto de Simon’s Town, cerca de Ciudad del Cabo, el 9 de enero de 2026.
La corbeta rusa Stoikiy es remolcada al puerto de Simon's Town, cerca de Ciudad del Cabo, el 9 de enero de 2026. Foto: AFP

Los ejercicios, denominados “Voluntad para la paz 2026”, están dirigidos por China y cuentan con la participación de navíos de once países pertenecientes al grupo de naciones emergentes BRICS, que el presidente Donald Trump tachó de “antiestadounidense”.

¿Delcy Rodríguez viajará a Estados Unidos o a Colombia? Venezuela aclara la situación de la mandataria

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

Trump confirma fecha de reunión con Petro y lanza advertencia: “Deben detenerse”

Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Emiratos Árabes Unidos también prevé enviar barcos, dijo a la cadena Newzroom Africa el viceministro sudafricano de Defensa, Bantu Holomisa.

Otros Estados de los BRICS, como Indonesia, Etiopía y Brasil, enviarán observadores, agregó el viceministro. Los demás integrantes del grupo son India, Egipto y Arabia Saudita.

Buque de guerra de EE. UU. bloqueó una embarcación rusa que se dirigía a Venezuela: Aumenta la tensión en el Caribe

Los ejercicios permitirán “intercambiar las mejores prácticas y mejorar las capacidades operativas conjuntas”, indicaron las fuerzas armadas sudafricanas.

Con todo, Holomisa precisó que “este ejercicio se programó mucho antes de las tensiones a las que estamos asistiendo hoy en día”.

Xi Jinping, presidente de China y Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Xi Jinping, presidente de China y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

En principio, debían haberse realizado en noviembre de 2025, pero se postergaron porque coincidían con la cumbre del G20 en Johannesburgo, a la que Estados Unidos se negó a asistir.

Washington también expulsó al embajador sudafricano el año pasado e impuso aranceles del 30 % al país.

Los ejercicios conjuntos “no tienen nada que ver con Venezuela en absoluto”, señaló a la AFP un portavoz del Ministerio de Defensa sudafricano.

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

“No vayamos a pulsar el botón del pánico solo porque Estados Unidos tenga un problema con otros países”, comentó Holomisa. “Esos no son nuestros enemigos”.

“Centrémonos en cooperar con los países de los BRICS y asegurémonos de que nuestros mares, especialmente el océano Índico y el Atlántico, sean seguros”, agregó el viceministro.

Creciente tensión

Xi Jinping, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump
Xi Jinping, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Países como China, Rusia e Irán, que mantenían estrechos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, salieron en su defensa tras su captura, rechazando lo que consideran una vulneración de la soberanía venezolana por parte de Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó el domingo a Washington a “liberar inmediatamente” a Maduro y a su esposa, también detenida, y a abandonar cualquier intento de “derrocar al gobierno de Venezuela”.

Washington anuncia que tomó el control de petrolero ruso en el Atlántico

En la misma línea, la cancillería rusa pidió “firmemente” a Estados Unidos que reconsidere su postura y proceda a la liberación de Maduro y su esposa.

Por su parte, Irán, que fue bombardeado por orden del presidente Donald Trump, condenó “enérgicamente” el ataque militar estadounidense.

