“Cada paso que das es un sufrimiento”: el clamor de los migrantes varados en México, tras nuevo plan migratorio de Estados Unidos

Tras el anuncio de Estados Unidos, sobre el nuevo plan migratorio que pretende ayudar a la población migrante venezolana, pero al mismo tiempo endurece los controles de seguridad en la frontera con México, cientos de migrantes se han quedado varados en la zona con temor de seguir hacia el país norteamericano y ser deportados hasta el límite con Guatemala.

La incertidumbre de estos migrantes, muchos de los cuales viajan en familia y con niños, es que se cierre inmediatamente la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que se encontrarían entre la espada y la pared, ya que las autoridades mexicanas estarían otorgando un permiso de permanencia de 10 días para todos los migrantes que encuentren, pero si son encontrados tratando de llegar más hacia el norte del continente, pueden ser deportados hacia un país más lejos del destino.

SEMANA habló con un migrante colombiano que se encuentra en medio de este dilema, quien afirmó que su deseo es llegar a cumplir el “sueño americano”, luego de salir del país por la falta de oportunidades laborales y las múltiples deudas acumuladas por la misma razón. Sin embargo, luego de 15 días de viaje y a punto de culminar, se encontró con el anuncio de Estados Unidos y se desplomaron sus esperanzas.

“Actualmente, nos dan un documento de expulsión en México que rige durante 10 días que te sirve para salir del país. Pero si te cogen en un bus circulando al norte buscando la frontera con Estados Unidos, te bajan del bus y te mandan para la frontera con Guatemala”, explicó el migrante que pidió la reserva de su nombre.

“Dejándonos a la merced sin comida, sin un techo donde pasar la noche, y sin dinero por qué nos roban. El mío apenas me lo van a dar, tengo que quedarme cerca porque cómo me coja migración me manda para la frontera con Guatemala”, agregó, dando un pequeño panorama de la realidad que está viviendo.

Este hombre salió desde Colombia y cruzó Centroamérica para llegar hasta México en 15 días, y en el camino se ha encontrado con cientos de dificultades típicas de las rutas migratorias, como altos costos en elementos básicos, comida, hospedaje, transportes, entre otros gastos para poder cruzar controles migratorios y puestos de policía.

Además, el migrante denunció que los refugios dispuestos por las autoridades de diferentes países no tienen las adecuaciones sanitarias para recibir a la cantidad de personas que frecuentan estas rutas. “Los baños portátiles en estos refugios son super puercos, no los limpian y las heces fecales se pudren dentro de los mismos causando mal olor y malestar entre los inmigrantes”, apuntó el entrevistado.

A pesar de toda esta situación, actualmente los migrantes varados en esta frontera están pidiendo una ayuda política y diplomática para que los dejen pasar hasta Estados Unidos, puesto que se han sometido a un viaje extenuante, lleno de peligros y han invertido cientos de dólares para poder cumplir sus sueños: oportunidades labores y mejores condiciones de vida.

“Cada paso que das es un sufrimiento, imagínate, sin agua, sin comida, mojado por las lluvias y además de eso, huyendo como si se tratara de un animal. Esto es inhumano”, expresó a SEMANA el colombiano, y agregó: “esto yo no se lo deseo a nadie, y tampoco espero que ningún compatriota colombiano, o de ninguna nacionalidad pase por esto, esto es horrible”.

“Ayúdanos a nosotros, no sabes qué hacer, qué va a ser de nosotros... Si cierran esa frontera nos vamos a quedar a la merced de lo que el Gobierno mexicano quiera hacer de nosotros... no hay ni siquiera dónde dormir”, clamó el migrante, haciendo también un llamado a las autoridades colombianas para que puedan interceder por aquellos nacionales que como él, se encuentran pasando necesidades en la frontera, intentando llegar a Estados Unidos.

El nuevo programa de migración de EE. UU.

Este miércoles 12 de octubre, desde el gobierno de Joe Biden se informó sobre un nuevo programa migratorio que estaría beneficiando a los venezolanos que han huido de su país por la situación social y económica por la administración de Nicolás Maduro.

Según recalcó la Casa Blanca, se ha venido articulando un trabajo con las autoridades mexicanas, por lo que han anunciado un programa que busca llevar a migrantes calificados al país norteamericano; de la misma forma, también se estarían fortaleciendo los controles de pasos irregulares en las rutas frecuentadas.

“Nuestro esfuerzo integral para reducir la migración irregular de venezolanos también incluye un nuevo proceso para traer de manera legal y segura hasta 24.000 venezolanos calificados a los Estados Unidos”, afirmó el Gobierno estadounidense.

Y agregó: “Estados Unidos no implementará este proceso sin que México mantenga su esfuerzo independiente, pero paralelo para aceptar el retorno de los ciudadanos venezolanos que eluden este proceso e intentan ingresar irregularmente”.

Esta sería una estrategia del país para luchar contra el tráfico de personas que se ha venido beneficiando de las olas masivas de migrantes en busca del “sueño americano”, por lo que se informó sobre el aumento de seguridad para luchar contra estos crímenes, y aportar ayuda a los migrantes que transiten por estas zonas, según se indicó en la misiva oficial.

“Aquellos que intenten cruzar la frontera sur de los Estados Unidos ilegalmente serán devueltos a México y no serán elegibles para este proceso en el futuro. Aquellos que sigan el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar de manera segura a los Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, sentenció la Casa Blanca.