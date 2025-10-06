Suscribirse

Condenan en Argentina a exreina de belleza boliviana que fue hallada con 350 kilos de cocaína

A la mujer de 22 años se le condenó con varios años de cárcel en suspenso y una millonaria multa.

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 5:56 p. m.
La Justicia federal argentina condenó a tres años de prisión en suspenso y ordenó la expulsión inmediata del país de Jade Isabela Calláu Barriga, la exreina de belleza boliviana de 22 años que fue detenida en enero pasado tras el aterrizaje de una avioneta con casi 350 kilos de cocaína en la provincia de Entre Ríos.

La decisión fue adoptada por la jueza Mariela Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Además de la pena, la magistrada impuso una multa superior a 2,7 millones de pesos argentinos a la acusada, quien ya fue trasladada a Bolivia.

Calláu Barriga abordó anoche un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santa Cruz de la Sierra, escoltada por agentes de la Policía Federal.

Contexto: Reina de belleza y propietaria de gimnasio murió en extraños hechos en la piscina de un hotel: “Dios dé consuelo a tu familia”

Apodada Chabela, Calláu Barriga ganó en 2019 el concurso de belleza de San Borja, en el departamento del Beni, y es sobrina de Jorge Adalid Granier Ruiz, alias el Nono, un poderoso narcotraficante boliviano conocido como el “narco fantasma”, condenado por liderar una red de tráfico aéreo de cocaína en la región amazónica.

La joven fue arrestada el 22 de enero de 2024, cuando la avioneta en la que viajaba junto a su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, realizó un aterrizaje de emergencia en un campo de la localidad de Holt Ibicuy, en el sur de Entre Ríos.

Un vecino alertó a las autoridades del movimiento irregular, lo que permitió a la policía provincial y a la Gendarmería interceptar la aeronave.

En el operativo se incautaron diez bultos con 342 paquetes de cocaína, envueltos en nylon amarillo, además de pequeñas cápsulas y un cigarrillo artesanal con restos de la droga. Ambos ocupantes quedaron detenidos y fueron trasladados a la prisión federal de Ezeiza.

Contexto: ¿Quién era Landy Párraga, la exreina de belleza asesinada en Ecuador?

De acuerdo con la investigación, Calláu Barriga había ingresado a Argentina por vía aérea en calidad de acompañante del piloto brasileño.

El tribunal determinó que su participación fue “secundaria”, al no haber intervenido en la planificación ni en la logística del traslado del estupefaciente.

En la sentencia se tuvo en cuenta su edad, situación de vulnerabilidad y la relación desigual con su pareja, 30 años mayor que ella.

Según el fallo, la joven había sido víctima de violencia de género y no contaba con antecedentes penales, factores que influyeron en la decisión de otorgarle una condena condicional.

La fiscalía, la defensa y la acusada acordaron un juicio abreviado, bajo la figura de partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes.

La jueza Rojas homologó el acuerdo y dispuso que, además de cumplir la condena en suspenso, Calláu Barriga debía abandonar el país de inmediato. La Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular su permanencia en territorio argentino y ordenó su salida sin posibilidad de reingreso.

La joven fue escoltada por personal policial hasta el Aeropuerto Jorge Newbery, donde embarcó rumbo al Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz. Una vez a bordo, recuperó la libertad.

El caso continúa abierto en lo que respecta a Leonardo Monte Alto Gusmao, quien permanece detenido y enfrenta cargos por transporte agravado de estupefacientes, una figura que prevé penas mucho más severas.

