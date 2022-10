Daniel Craig fue condecorado con la misma orden británica que tiene James Bond

Si alguien es devoto a la reina Isabel II, o ahora sería al rey Carlos III, es el Agente 007 James Bond, quien persigue malandros por todo el planeta para defender los intereses de la corona en misiones ultrasecretas casi imposibles de llevar a cabo, con la oportunidad de enamorarse de las mujeres más bellas del mundo; siendo uno de los embajadores de la Orden de San Miguel y San Jorge, que le fue otorgada en 1953.

Sin embargo, este agente solo existe en el mundo de la ficción y han sido varios los actores del mundo real quienes lo han interpretado, siendo uno de los roles más apetecidos por los galanes del séptimo arte.

El último en encarnar al agente fue el actor británico Daniel Craig, quien desde 2006 ha protagonizado las cintas “Casino Royale”, “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall”(2012), “Spectre” (2015) y “No time to die” (2012).

Daniel ha sido uno de los actores más alabados y venerados en la piel del Agente 007y él mismo se ha mostrado con mucha gratitud hacia el rol, que ya dejó hace un par de meses para que otro actor entre a iniciar una “nueva era Bond”.

Sin embargo, Daniel no ha podido desligarse del todo del personaje y una de las razones es porque ha sido elegido como uno de los miembros honoríficos de la Orden de San Miguel y San Jorge, una de las más prestigiosas que otorga la corona británica a civiles que se destacan por su talento y su buena obra, dejando en alto el nombre del Reino Unido.

La Orden de San Miguel y San Jorge fue fundada el 28 de abril de 1818 por Jorge IV del Reino Unido, cuando todavía era príncipe de Gales, para honrar a los ciudadanos que han rendido importantes servicios a la Mancomunidad Británica de Naciones o a naciones extranjeras.

Fue la princesa real Ana, hija de la fallecida reina Isabel II, quien designó esta orden a Craig en una ceremonia formal en el castillo de Windsor. Allí la princesa le colgó en su cuello la insignia y le reiteró su agradecimiento por su “enorme contribución al cine y el teatro”.

De hecho, la misma reina Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre a sus 96 años de edad, había hecho el nombramiento de la orden a inicio de año, sin embargo, no había podido llevar a cabo la investidura por sus fuertes problemas de salud, que le impidieron asistir a eventos públicos y protocolarios sus últimos meses de vida.

Cabe recordar que Isabel II y Craig ya habían compartido antes y en una de las situaciones más únicas de la vida. Daniel, quien en ese momento estaba en su rol del Agente 007, grabó junto a la reina un sketch que fue emitido en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En el clip se ve cuando Bond llega por la soberana para llevarla al estadio donde se realizaba la ceremonia de apertura de los juegos. Isabel II, ataviada con sus galas y sus corgis, siguió las instrucciones del agente y subió junto a él a un helicóptero, desde el que más tarde los dos “saltarían” en paracaídas.

Al final, la soberana y el actor aparecieron en el estadio repleto de espectadores para saludar a los deportistas y dar así inicio a las justas de ese año. Dicha aparición televisiva fue la primera ficción para TV en la que la reina participaba y quedó para la memoria del mundo como uno de los detalles más exclusivos de una de las mejores aperturas olímpicas de la historia.