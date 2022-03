Descubren una nueva especie de tortuga gigante en Islas Galápagos

El Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador anunció que la especie de tortuga gigante que habita la isla San Cristóbal, en Islas Galápagos, hasta ahora conocida científicamente como Chelonoidis chathamensis, corresponde genéticamente a una especie diferente, que se creía extinta desde inicios del siglo XX.

De acuerdo con ese ministerio ecuatoriano, así lo revelaron los estudios realizados por la Universidad de Newcastle, la Universidad de Yale, Galápagos Conservancy y otras instituciones.

“El hallazgo fue resultado de una comparación de los análisis genéticos de las tortugas que actualmente habitan la isla con el ADN de las tortugas descritas anteriormente. Los estudios genéticos de tortugas gigantes de Galápagos iniciaron en 1995 y para finales de 1999 ya se habían descrito todas las especies sobrevivientes; luego se realizó el estudio de las especies extintas”, indicaron desde esa cartera.

Los científicos establecieron que las casi ocho mil tortugas que hoy existen en San Cristóbal podrían no ser Chelonoidis chathamensis, sino que corresponden a un linaje completamente nuevo, aún no descrito; que el linaje descrito (C. chathamensis) con base a restos recolectados por la Academia de Ciencias de California en 1906, en cuevas de la parte alta de la isla, podría estar extinto y que en la isla habitaron las dos especies de tortugas conviviendo juntas.

“El equipo de investigadores está recuperando más ADN de lo que consideran la especie extinta para aclarar el estado de las tortugas y determinar cómo se relacionan estas dos especies (la actual y la extinta). Para ellos, el nombre Chelonoidis chathamensis debe asignarse a la especie desaparecida y el taxón vivo debe recibir un nuevo nombre”, agregaron.

Jonathan, la tortuga con Récord Guinness

La vida animal cada vez adquiere más notoriedad para los humanos y una tortuga que vive en la pequeña isla británica de Santa Elena, acaba de convertirse en la más vieja de los animales terrestres de su especie.

Con 190 años de existencia, este reptil batió un récord y ahora es considerado como “la tortuga más longeva de la historia”. Cabe mencionar que esta estimación se hizo sin importar si se trataba de un animal acuático o terrestre.

Jonathan es todo un personaje en el lugar donde vive, por eso quienes conocen a la tortuga están pendientes de su comportamiento. De acuerdo con el Gobierno de Santa Elena, el animal está en buen estado de salud. De hecho, informaron que superó el invierno de la mejor manera y “ahora pasta bien, pero no es consciente de la comida si simplemente la colocamos en el suelo”, expresó el organismo encargado.

Sin embargo, los años no llegan solos, junto a ellos se acercan una serie de limitantes que afectan el diario vivir no solo de las personas, también de los animales. En el caso de Jonathan está ciego y no tiene olfato. No obstante, los mandatarios de este sector británico ratifican que el oído del quelonio está en perfectas condiciones, en adición dicen que “le encanta estar en compañía de los humanos, y responde bien a la voz de su veterinario Joe Hollins”.

Mantener este récord no es nada fácil y para ello, un colectivo de veterinarios trata de dar la mejor atención a Jonathan buscando preservar su vida y salud al máximo. Cada semana, el equipo de especialistas refuerza su organismo con el objetivo de impulsar y sacar provecho con calorías, vitaminas, minerales y elementos esenciales.

Por otro lado, en cuanto a su historia, se cree que la vieja tortuga nació en el año de 1832, así que tendría 190 años en 2022. Para llegar a este año de nacimiento, se tuvo como prueba una fotografía antigua tomada en 1882, allí se puede observar a varios adultos con una dupla de tortugas. Al parecer, se encontraban en el jardín de Plantation House, la residencia del gobernador de Santa Elena.

Año 1882, la tortuga más longeva se encuentra en la izquierda de la fotografía. - Foto: Guinness World Récords

Teniendo en cuenta datos recopilados por Récord Guinness, el anterior quelonio más longevo se llamaba Tu’i Malila, una tortuga que vivió alrededor de 188 años y que fue un obsequio a la familia real de Tonga por el capitán Cook hacia 1777.