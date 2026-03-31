Donald Trump lanza ultimátum y define la fecha en que Estados Unidos abandonará Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes, 31 de marzo, que Estados Unidos cesará sus operaciones en Irán “muy pronto”, en dos o tres semanas.

Trump estaría dispuesto a poner fin a la guerra contra Irán sin alcanzar su objetivo principal

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: “Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo”. A continuación, mencionó un plazo de “dos, quizá tres semanas”.

“Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; atacaremos algunos puentes, tengo un par de puentes muy buenos en mente”, amenazó.

“Pero si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no”, aseveró Trump.

Donald Trump se refirió a un eventual acuerdo con Irán. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

Sin embargo, después de este anuncio, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos dará un discurso sobre Irán en horas de la noche del miércoles 1 de abril.

“Me dijeron que el presidente Trump declaró recientemente que le gustaría poner fin a la guerra; esperemos que esté buscando una vía de salida, esperemos que esté buscando una forma de reducir la violencia, los bombardeos”, dijo el papa León XIV al dejar su residencia en Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

Israel asegura estar preparado para seguir la guerra contra Irán por varias semanas

El mandatario estadounidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.

Trump ha presentado un plan de 15 puntos a los nuevos líderes de Teherán, entre los que se incluye el cese total de cualquier proyecto para lograr armas nucleares, el desmantelamiento de buena parte de sus capacidades balísticas y el fin del patrocinio a grupos armados que desestabilizan la región.

Irán ha dicho que está estudiando ese plan. “Es irrelevante si alcanzamos un acuerdo o no”, aseguró Trump.

*Con información en AFP.