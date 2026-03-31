Israel asegura estar preparado para seguir la guerra contra Irán por varias semanas

El ejército israelí declaró el martes que está preparado para continuar la guerra con Irán durante varias semanas. Horas antes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país había alcanzado más de la mitad de sus objetivos militares frente a la república islámica.

“La mitad del camino está claramente superado. Pero no quiero fijar un calendario”, declaró en la noche el jefe del ejecutivo a la cadena estadounidense conservadora Newsmax. Añadió que hablaba “en términos de misiones y no necesariamente en términos de duración”.

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Interrogado por un periodista sobre la posición del ejército israelí, su portavoz internacional, el teniente coronel Nadav Shoshani, indicó que la continuación de las operaciones depende de las decisiones de los dirigentes políticos.

“Estamos listos a continuar nuestras operaciones durante las semanas próximas”, aseguró en punto de prensa en línea. “Tenemos objetivos para eso, municiones, efectivos y los dirigentes decidirán”, puntualizó.

El ejército israelí continuará con su cruzada contra Irán. Foto: Getty Images

Oriente Medio está sumido desde el 28 de febrero en una guerra desencadenada por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que responde con disparos de misiles y drones hacia Israel y varios países del Golfo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calculó inicialmente entre cuatro y seis semanas la duración de las operaciones militares. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró el lunes que la guerra duraría aun “semanas” en vez “de meses” y se mostró optimista sobre la posibilidad de poder trabajar con elementos en el interior del gobierno iraní.

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Mientras tanto, desde Estados Unidos se afirma que los próximos días de la guerra con Irán serán “decisivos”, afirmó este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que reveló que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.

“Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto”, dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas. Según Pete Hegseth, “las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”.

El gobierno Trump asegura que los próximos días serán vitales para el futuro de la guerra. Foto: Composición Semana /getty images/ AP

A su lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, declaró que Estados Unidos había atacado “más de 11.000 objetivos” en los últimos 30 días. Al ser consultado sobre las preocupaciones de algunos partidarios del presidente Donald Trump respecto al posible uso de tropas terrestres en Irán, Hegseth evitó revelar sus cartas.

“No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué estás dispuesto a hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas”, agregó.

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“Si fuera necesario, podríamos ejecutar esas opciones (...). O quizá no tengamos que usarlas en absoluto: tal vez las negociaciones funcionen”. Las negociaciones con Irán “son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza”, dijo Hegseth a los periodistas.

Con información de AFP.