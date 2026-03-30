Trump amenaza con destruir la principal terminal petrolera de Irán pese al alza de los precios

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con “destruir por completo” la isla de Jark, donde se encuentra la principal terminal petrolera de Irán. El mandatario aseguró que ordenaría un ataque si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El conflicto en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha extendido a distintos puntos de la región y ha provocado un fuerte aumento en los precios de la energía.

Por ahora, la guerra no da señales de tregua. Israel continuó los bombardeos contra objetivos en Irán durante todo el fin de semana y este lunes mantiene operaciones militares en el sur del Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá.

En Teherán, los bombardeos parecen haberse intensificado durante el fin de semana. La oenegé Hrana contabilizó al menos 360 ataques en 24 horas en 18 provincias del país.

Bombardeo sobre Teherán, Irán. Foto: Getty Images

Según la organización, el 70 % de estos ataques se concentraron principalmente en zonas residenciales de Teherán y dejaron al menos 37 muertos o heridos.

Los ataques del fin de semana afectaron también la red eléctrica, lo que provocó apagones en varios puntos de la capital. Sin embargo, el lunes el Ministerio de Energía aseguró que la red se mantiene “estable” pese a los bombardeos.

Pedro Sánchez desafía a Trump: cerró su espacio aéreo a aviones de EE. UU. implicados en la guerra de Irán

El precio del petróleo ha aumentado más de un 50 % desde el inicio de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Este lunes, el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la jornada.

En el mismo mensaje en su red TruthSocial en el que decía que “destruiría por completo” la isla de Jark —que concentra un 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán—, también aseguró que Estados Unidos se encuentra en “conversaciones serias” con un nuevo gobierno iraní, que calificó de “más razonable” que el anterior, pero sin dar detalles.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Colprensa

Trump también amenazó con arrasar las plantas generadoras de electricidad, los pozos petroleros y las plantas desalinizadoras del país.

La destrucción de infraestructura civil, como plantas de energía o desalinizadoras, podría ser ilegal según el derecho internacional humanitario y constituir un crimen de guerra, de acuerdo con expertos.

¿Por qué un cierre del estrecho de Ormuz pondría en jaque el petróleo y gas mundial?

Mientras tanto, el mando militar estadounidense movilizó la semana pasada en la región un buque de asalto anfibio al frente de un grupo naval que incluye a “unos 3.500” marinos y soldados del cuerpo de Marines.

Los expertos del mercado advierten que una eventual operación terrestre de Estados Unidos o una intensificación de los ataques de Irán contra los países del Golfo podrían disparar los precios de la energía a niveles no vistos desde el auge de las materias primas en 2008. En ese escenario, el barril de Brent podría alcanzar los 150 dólares.

*Con información de AFP.