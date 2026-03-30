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Marco Rubio asegura que EE. UU. recibió en privado mensajes positivos de funcionarios iraníes

El secretario de Estado de los Estados Unidos brindó declaraciones para ABC News.

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Redacción Mundo
30 de marzo de 2026, 1:32 p. m.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania. Foto: AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este lunes su esperanza de poder trabajar con sectores del gobierno de Irán y señaló que Washington ha recibido, en privado, mensajes positivos.

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Según afirmó, existen “fracturas” internas en la república islámica y Estados Unidos confía en que asuman el mando figuras con “poder para cumplir”.

“Tenemos la esperanza de que así sea”, declaró Rubio al programa de ABC News “Good Morning America”.

“Claramente hay personas allí que se están comunicando con nosotros de una manera en que no lo habían hecho en el pasado quienes ocupaban cargos de poder en Irán. Esto se refleja en algunas de las cosas que están dispuestos a hacer”, añadió.

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Rubio fue, sin embargo, muy duro con la república islámica en términos generales, e insistió en que la guerra tiene como objetivo poner fin a su capacidad de desarrollar armas nucleares, algo que el presidente Donald Trump afirmó haber logrado durante un ataque el año pasado.

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“Esta gente es lunática. Están dementes. Son fanáticos religiosos a quienes nunca se les puede permitir poseer un arma nuclear, ya que tienen una visión apocalíptica del futuro”, declaró.

Teherán niega que busque desarrollar un arma nuclear.

En una entrevista aparte con Al Jazeera, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había “mensajes y algunas conversaciones directas en marcha entre ciertos sectores dentro de Irán y Estados Unidos”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (C), habla con la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con países socios, antes de su partida desde el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, el 27 de marzo de 2026
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (C), habla con la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con países socios, antes de su partida desde el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, el 27 de marzo de 2026 Foto: AP

La comunicación es “principalmente a través de intermediarios, pero ha habido algo de conversación”, señaló al canal de noticias con sede en Catar.

“Creo que el presidente siempre prefiere la diplomacia”, agregó Rubio.

Los comentarios del secretario se producen un día después de que Trump afirmara que Irán ya había experimentado un “cambio de régimen”, a un mes de haberse iniciado la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

El presidente afirmó también que su país dialoga con un “grupo de personas totalmente distinto” y que estas se muestran “muy razonables”.

(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026
(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026 Foto: AFP

“Evidentemente, no lo van a difundir a través de comunicados de prensa; lo que les dicen a ustedes —o lo que divulgan ante el mundo— no refleja necesariamente lo que nos dicen a nosotros en nuestras conversaciones”, sostuvo a su vez Rubio en diálogo con ABC.

A pesar del discurso público de la administración Trump en favor de la diplomacia, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región.

El lunes, Trump amenazó con “hacer estallar” la isla iraní de Jark —punto clave para la exportación de petróleo— si las supuestas conversaciones fracasan.

Con información de AFP*