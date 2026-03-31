Trump estaría dispuesto a terminar la guerra contra Irán sin cumplir su principal objetivo declarado

El presidente Donald Trump ha transmitido a sus asesores que está dispuesto a concluir las operaciones militares contra Irán incluso si el estratégico estrecho de Ormuz continúa bloqueado, reveló este lunes The Wall Street Journal citando funcionarios con conocimiento directo de las deliberaciones internas.

La prioridad de la administración, según el diario, no es forzar la reapertura inmediata de esa vía marítima sino completar el debilitamiento de las capacidades militares convencionales de Irán. La revelación llega en medio de una semana de movimientos contradictorios.

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Trump extendió este jueves hasta el 6 de abril el plazo que había dado a Irán para reabrir el estrecho, afirmando que lo hacía “a petición del gobierno iraní” y que las conversaciones van “muy bien”.

La decisión se produjo tras el peor día de Wall Street desde el inicio de la guerra, con el S&P 500 registrando su mayor caída diaria al cierre del conflicto, mientras los inversores mostraban creciente escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo.

La bandera de Irán y la figura de Donald Trump simbolizan la creciente tensión política y militar entre ambos países en medio de amenazas y advertencias cruzadas. Foto: Composición Semana /getty images/ AP

Según el Journal, la administración evalúa que una operación destinada a recuperar el control del estrecho podría prolongar significativamente el conflicto, superando el plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco semanas. Una eventual operación terrestre en territorio iraní tampoco figura entre las prioridades inmediatas, en un intento por contener los costos políticos y militares de una guerra que ya genera tensiones globales.

Trump, sin embargo, mantuvo públicamente un tono diferente. En la cumbre FII Priority celebrada este viernes en Miami, llamó al estrecho de Ormuz “estrecho de Trump” antes de corregirse y pedir disculpas. “Estamos negociando ahora y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible”, declaró.

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El secretario de Estado Marco Rubio, por su parte, dijo en París al término de la reunión del G7 que la operación militar terminará en “cuestión de semanas, no más” y sin necesidad de tropas terrestres.

Mientras tanto, las señales desde Teherán son ambiguas. Una fuente iraní dijo a CNN que ha habido “acercamiento” entre ambos países y que Irán está dispuesto a escuchar propuestas “sostenibles”, aunque aclaró que los contactos no han alcanzado el nivel de negociaciones formales.

El presidente Donald Trumpestá dispuesto a concluir las operaciones militares contra Irán incluso si el estratégico estrecho de Ormuz continúa bloqueado. Foto: AP

“Se han recibido mensajes a través de diversos intermediarios para evaluar si se puede alcanzar un acuerdo”, dijo la fuente. Irán, sin embargo, rechazó antes la propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a los combates y condicionó cualquier acuerdo a que Washington pague reparaciones de guerra y reconozca el control iraní sobre el estrecho.

El comandante naval iraní Alireza Tangsiri, quien dirigía los esfuerzos para cerrar el estrecho, fue eliminado este jueves por Israel. No quedó claro de inmediato qué efecto tendría su muerte en la estrategia iraní en la vía marítima.

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El impacto económico acumula presión sobre la administración. El barril de Brent ronda los 107 dólares, un 40% más caro que antes del inicio del conflicto el 28 de febrero. Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq encaminan su quinta semana consecutiva de pérdidas.