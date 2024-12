Durante una teleconferencia con los gobernadores de distintos estados del país, el presidente Donald Trump aseguró que "este es un movimiento. Si no le ponen fin, va a empeorar más y más. El único momento en el que triunfa es cuando ustedes son débiles, y la mayoría de ustedes son débiles". Añadió que hay que tomar medidas más agresivas contra los manifestantes.

Teniendo en cuenta que el mandatario ha sido el foco de los estadounidenses a través de protestas e incendios fuera de la Casa Blanca, Trump les ordenó a los gobernadores estatales que "hay que arrestar a las personas", advirtiendo que ellos (los gobernadores) se verían como "imbéciles" si no llegan a tomar medidas enérgicas frente a los desmanes que se han presentado por estos días.

Cabe mencionar que las protestas iniciaron en el momento en que Estados Unidos llegó a más de 100.000 personas muertas por coronavirus y un colapso económico que ha dejado a millones de personas sin trabajo.

SEMILLAS DE ODIO

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, criticó las "peligrosas" palabras de Trump. "Envían un claro mensaje de que esta Administración está decidida a sembrar semillas de odio y división, que me temo solo conducen a más violencia y destrucción", apuntó Whitmer en un comunicado.

"En lugar de ofrecer apoyo o liderazgo para bajar la temperatura de las protestas, el presidente Trump les dijo a los gobernadores que deben ‘acabar‘ con ello o de lo contrario seremos ‘superados‘ (...). Debemos rechazar este tipo de pensamiento. Es el momento de llamar a la empatía, la humanidad y la unidad", argumentó.

"El presidente atacó repetida y agresivamente a los gobernadores, quienes están haciendo todo lo posible por mantener la paz mientras luchan contra una pandemia global única en una generación", añadió.

ACUSACIONES CONTRA LA CAMPAÑA DE BIDEN

Previamente, Trump acusó a miembros de la campaña de su rival Joe Biden por la presidencia en las elecciones de noviembre, de hacer donaciones a un fondo para prestar asistencia a manifestantes detenidos y pagar finanzas en Minesota.

"La gente del ‘Somnoliento Joe‘ son tan de la izquierda radical que están trabajando para sacar a los anarquistas de la cárcel y probablemente más. Joe no sabe nada de ello. Está perdido, pero ellos tendrán el poder real, no Joe. ¡Piden disparos! ¡Más impuestos para todos, más!", afirmó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Varios miembros de la campaña de Biden anunciaron en Twitter durante el fin de semana que donarían dinero al Minnesota Freedom Fund, un grupo que está aportando dinero para las fianzas de los detenidos.

El único pronunciamiento oficial de Biden ha sido un comunicado en el que respalda la legitimidad de las portestas ante la "brutalidad" policial. "Es una respuesta genuinamente estadounidense. Pero incendiar comunidades y provocar una destrucción innecesaria no lo es. La violencia que pone en peligro vidas humanas no lo es. La violencia que ataca y cierra los negocios que sirven a la comunidad no lo es", argumentaron.

También en clave electoral, el mandatario destacó este lunes que "Trump está cabeza en todos los estados clave según una encuesta muy tendenciosa de los demócratas, igual que en 2016". "¡Entusiasmo por la mayor ventaja!", resaltó.

Miles de personas se han manifestado en todo el país tras la muerte el pasado 25 de mayo de Floyd, tras ser reducido con una rodilla en el cuello por un agente de raza blanca que ya está detenido e imputado por homicidio en tercer grado.

*Con información de Europa Press.