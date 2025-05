Donald Trump “siempre ha sido un imbécil”: sobrina del presidente se despacha contra él y lanza fuertes críticas

Donald Trump es uno de los presidentes que más desata controversia por su peculiar forma de ser y de gobernar la primera potencia del mundo. Hay quienes lo apoyan y quienes, por el contrario, lo odian. Dentro de su familia pasa algo similar: su sobrina, Mary Trump, calificó de “imbécil” a su tío en una reciente entrevista con The Telegraph.

Mary, de 60 años, habló ante la prensa sobre el gobierno de Donald Trump. En la entrevista, no mostró ninguna molestia en criticar duramente al republicano, aseguró que le preocupa que este “destruya el país” y que está “horrorizada” ante la posibilidad de que se mantenga en el poder, especialmente después de que Trump ha sugerido que le interesa apostar por un tercer mandato .

“Siempre ha sido un imbécil. ¿Verdad?“, lanzó. ”Podemos reírnos de él, claro. Y burlarnos de él y decir que no sabe lo que hace o que padece algún tipo de deterioro cognitivo. No discuto ninguna de esas afirmaciones. Las hago yo misma. Pero la cuestión es que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos de América, lo cual me horroriza", soltó Mary.