Dos muertos y tres heridos de gravedad tras ataque en una sinagoga en Manchester en plena festividad judía

Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad este jueves en un ataque frente a una sinagoga, muy concurrida por la festividad judía de Yom Kipur, en Manchester, en el norte de Inglaterra.

La policía del Gran Manchester indicó que “dos personas fueron asesinadas en un incidente grave frente a la sinagoga” de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester.

“Una tercera persona, un hombre sospechoso de ser el atacante, fue alcanzado por disparos de policías y también se cree que ha fallecido”, añadió la misma fuente, precisando que aún no puede confirmar su muerte porque el hombre podría llevar “objetos sospechosos” consigo.

Un equipo de desactivación de explosivos está en el lugar. Mientras que “numerosas personas” presentes en la sinagoga en el momento del ataque fueron inicialmente confinadas dentro del edificio, siendo después evacuadas, añadió la policía.

Policía y ambulancias fotografiados cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Mancheste. | Foto: AFP

Antes, la policía había indicado que recibió una llamada alrededor de las 09:30, después de que un testigo viera “un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado” frente a una sinagoga. Según los testigos que contactaron a la policía, “un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo”.

Un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en la calle de la sinagoga y miembros de la comunidad judía se reunieron cerca del lugar de culto, algunos para rezar.

Chava Lewin, una testigo del ataque, que vive cerca de la sinagoga, contó a la agencia PA que vio a un hombre “empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta, todos estaban muy conmocionados”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se declaró “horrorizado” por este ataque, acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague para regresar al Reino Unido y presidir una reunión gubernamental de emergencia.

Miembros de las Fuerzas Armadas preparan un robot desactivador de bombas dentro de un cordón policial frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester. | Foto: AFP

Starmer anunció también, en una breve declaración antes de su partida de Dinamarca, que se están desplegando “medios policiales adicionales” para garantizar la seguridad de las sinagogas en todo Reino Unido. El rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”. La embajada de Israel en Reino Unido condenó este ataque, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”.

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

Este ataque ocurre también a pocos días del segundo aniversario del mortal asalto de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en la Franja de Gaza que ha causado 66.055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU. La población judía en el Gran Manchester contaba con alrededor 28.000 personas en 2021, según la organización británica Institute for Jewish Policy Research.