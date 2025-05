“ Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse ”, sentenció en aquel momento.

“Lo de Nicaragua no tiene gollete (sentido) … Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. (…) Era una revolución soñadora contra Somoza”, agregó.

Mujica fue un exguerrillero que llegó al poder luego de estar 14 años preso durante la dictadura de su país, desde 1973 a 1985 . “Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable”, aseguró a AFP .

“Lo que me revienta es cuando juegan a la democracia y hacen elecciones. Y, según el resultado, lo altero, hago fraude o me mando una cagada. O una cosa, o la otra”, expresó Mujica en otra entrevista con la prensa en Uruguay, tras las elecciones presidenciales que se tomó Maduro. Y en ese momento, en noviembre del año pasado, Mujica afirmó que hace mucho tiempo no tenía ningún tipo de comunicación con Maduro.