Presidente Gustavo Petro dice que “mi Nobel de Paz es Pepe Mujica”, tras nominación al premio Right Livelihood

El presidente Gustavo Petro se refirió este domingo 14 de diciembre a la nominación que recibió hace semanas al premio Right Livelihood 2026, el cual es un reconocimiento internacional conocido como el “Nobel Alternativo”.

En su reciente pronunciamiento, Petro se refirió al fallecido expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, a quien en vida le entregó la Cruz de Boyacá y la bandera del M-19.

“Mi nobel de Paz es Pepe Mujica. Un premio nobel debe ser otorgado por hechos de la vida misma dedicada a la paz y su contribución al mundo. He sido nominado al premio nobel de economía alternativo. He aceptado la nominación”, dijo el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro de visita en la residencia de Pepe Mujica. | Foto: Foto: Semana

Petro mencionó lo que espera así no reciba este premio: “Pero lo que quiero en realidad, así no reciba este premio alternativo: oscuros funcionarios de EE. UU. asustan a los intelectuales estadounidenses para que no me apoyen, es que en mi retiro y con eso me contento, entregue mi libro de teoría económica bajo la no interpretación de la economía política sobre la crisis climática, el capital y las perspectivas de una nueva economía descarbonizada ligada a la producción y su reproducción de la vida. Mi experiencia gubernamental me ayuda”.

Y agregó: “Los premios los da la humanidad y algunos la sustituyen y se atribuyen esa función, a veces con procederes ilegítimos. Le entregan Nobel de paz a quienes asesinan. Pero es la humanidad la que otorga un premio. Y la humanidad ya ha premiado a Pepe en la historia. Siento su abrazo de viejo guerrillero de ideas y me caliento y me da seguridad en medio del frío y la soledad”.

En su extenso mensaje publicado en la red social de X, Petro dedicó algunas palabras a ‘Pepe’ Mujica y dio las razones por las cuales se lo dedica al expresidente fallecido.

Parte del mensaje de Petro

“Pepe, el expresidente uruguayo que nos ha dejado, marcó la historia de América Latina en su último medio siglo, como Fidel, herederos de los republicanos y anarquistas del mediterráneo en América Latina, y de las luchas milenarias de nuestros pueblos, herederos de los lobos libres europeos que llegaron hasta Siberia y de los jaguares ancestrales de la América, América nombre italiano, o, como quisiera llamarla Pepe: la Amazonía, nombre griego, que quería para su Suramérica de la que hago parte. Creo que Pepe no conoció al Caribe dónde debí invitarlo a mi casa que ya no existe.

Pepe supo alzarse rebelde y joven para cambiar el mundo. La historia pasó sin el socialismo prometido, pero las luchas de los pueblos siguieron. Y Pepe siguió ahí, sin claudicar, buscando las nuevas trochas, como buen revolucionario.

Supo que la lucha por el socialismo prometido en su juventud se transforma, sin ser incoherente, en la lucha por la vida de la humanidad, de la juventud libre.

Menos mal que como buen combatiente clandestino y revolucionario, no se dejó.



Así lo vio el viejo Fidel y lo escribió, la transición hacia una visión más humana, más universal, más trascendente para la humanidad, sin perder la inmanencia de las luchas del presente, sus nuevos sentidos y sensibilidades, que están igualmente emparejadas a las ideas de libertad y solidaridad y de vida que nos inspiraron desde antes.

La lucha por la vida terrenal, por un mejor vivir para todas y todos los que existimos en el planeta. La energía vital que se expande más allá de la humanidad, pero de la cual, hoy la humanidad es responsable, esa energía es el nuevo motor de las luchas, un motor invencible, resistente, resiliente.

Los pueblos avanzarán o retrocederán, lo trascendente puede ser avasallado por las modas, pero las equivocaciones cada vez más rápidas se corrigen. Las mismas juventudes hacen que se corrijan. Pasó en Brasil y pasará en Argentina.