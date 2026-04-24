Durante un acto celebrado en la Casa Blanca, Donald Trump destacó un fármaco “extraordinario” que, según afirmó, permitió recuperar la capacidad auditiva de un niño.

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Por su parte, Travis Smith, de apenas dos años, acaparó la atención al desplazarse por la alfombra del Despacho Oval, vestido con un pequeño traje y sin zapatos, jugando mientras el presidente estadounidense exponía los beneficios del tratamiento.

“Eso es realmente increíble”, expresó el presidente de Estados Unidos al festejar la recuperación del menor. “Él era completamente sordo, pero tomó este remedio milagroso y ahora puede oír a su madre, Sierra, decirle: ‘Te quiero’”, agregó.

Viral Scene: Deaf Toddler Steals Spotlight at Trump White House Meeting



A touching moment unfolds in the Oval Office as a toddler plays during a White House healthcare event hosted by U.S. President Donald Trump. Two-year-old Travis Smith, born deaf, is highlighted for his… pic.twitter.com/DxldBJUdML — Nexus News US (@NexusNewsUS) April 23, 2026

Mientras tanto, Travis, con evidente travesura, se liberó de los brazos de su madre y se dirigió corriendo hacia un rincón del salón, donde improvisó un breve baile.

Seguido a esto, el pequeño empezó a desplazarse a gatas por el piso y, por un momento, se recostó boca abajo sobre la alfombra antes de que un adulto lo levantara.

La madre del menor le dijo a Trump que el tratamiento ha transformado a su hijo de un bebé serio en un niño pequeño feliz.

La FDA ha aprobado un nuevo medicamento de Regeneron llamado Otarmeni. Foto: X/@WhiteHouse

“Regeneron hace milagros”, dijo. “No sabía su nombre. No podía oír cuando le decía cuánto lo quiero y ahora, gracias a Regeneron y a esta increíble cirugía, puede escuchar música. Y le encanta. Le encanta bailar. Le encantan los instrumentos y estoy muy orgullosa de él”, agregó.

“Ha sido muy valiente durante todo este proceso. Y sí, ahora puede oír. Tiene un futuro brillante por delante y estoy muy agradecida con todo el equipo de Regeneron”, continuó diciendo la madre.

En virtud del acuerdo firmado por Trump en esta reunión, Regeneron reducirá los precios de sus medicamentos actuales y futuros en Medicaid y ofrecerá su medicamento para el colesterol, Praluent, a un precio fijo con descuento a través de una nueva plataforma federal destinada a conectar a los estadounidenses con recetas de menor costo.

.@POTUS: "FDA has just approved a new drug from Regeneron called Otarmeni, a gene therapy curing a rare disease causing deafness."



"Here with us is 2-year-old Travis Smith. He was born deaf... He took this miracle cure and now he can hear his mom, Sierra, say, 'I love you.'" ❤️ pic.twitter.com/eTrEuey9Tz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

También implica la venta de un medicamento para el colesterol llamado Praluent por 225 dólares en el sitio web de medicamentos con descuento de la Casa Blanca, TrumpRx, según el acuerdo descrito inicialmente por Notus y confirmado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.