El país más poderoso de América Latina moderniza su Ejército: así es el tanque militar que se destaca con tecnología de última generación

El proyecto ha avanzado con el objetivo de modernizar las flotillas militares del país.

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 12:33 a. m.
Tanques de guerra modelo Leopard 2A4, de origen alemán.
Tanques de guerra modelo Leopard 2A4, de origen alemán. Foto: Getty Images / Picture Alliance

El Ejército de Chile inició, años atrás, un proyecto militar que moderniza la flota de las fuerzas armadas e implementa tanques de batalla Leopard 2A4, los cuales se fabrican en Alemania, y usan sofisticada tecnología de guerra.

El proyecto recibe el nombre de PROACO, que está vigente desde el 2021 y está previsto que finalice en el 2028. De acuerdo con los detalles de Infodefensa, el presupuesto que destinó el país es de alrededor de 200 millones de dólares.

La empresa estatal chilena, Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) está a cargo del proyecto militar, que tiene la finalidad de reemplazar los sistemas de tecnología obsoleta por equipos como el Leopard 2A4, vehículos blindados Marder 1 A3, y obuses autopropulsados M109.

El proyecto de innovación terminaría hasta el 2028. Foto: Tomada de KNDS

La prensa de Chile, desde el inicio del proyecto, reportó numerosos tropiezos y retrasos de la compañía detrás del trabajo. Según los avances de Infodefensa, los contratos con la empresa belga de desarrollo, mantenimiento y modernización de vehículos militares: OIP Land Systems, se han visto obstaculizados por la falta de experiencia en Chile en la implementación de los carros Marder 1 A3.

Las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania antes de la llegada de Zelenski a Estados Unidos

Hasta este año el Ejército de Chile compartió las primeras imágenes de un tanque Leopard 2A4 que, además, está equipado con un sistema innovador eléctrico-óptico denominado ATS-65D, que moderniza el sistema de tiro del vehículo.

El Ejército de Chile compartió imágenes del taque en agosto del 2025. Foto: Tomada de X: Ejército de Chile

La tecnología mencionada está a cargo de una compañía de Turquía llamada Aselsan, elegida por FAMAE para solucionar áreas que estaban representando fallas y retrasos en las tecnologías de Chile. Por lo tanto, la flotilla de los tanques de guerra también contará con sistemas Volkan II, que mejora la precisión de tiro, la probabilidad de impacto y el sistema de accionamiento.

Italia marca un hito en la OTAN al convertirse en el primer país en recibir el sistema Skynex

Este vehículo de batalla también estará equipado con la tecnología de estabilización eléctrica de clase EGTDS, para la torre del tanque. Contará, además, con una mira tipo Kartalgözü-100 para el artillero, cámaras de visión en la parte de adelante y atrás del carro y con visión nocturna para el conductor.

Los tanques usan tecnología avanzada para mejorar el tiro, la precisión y la visión. Foto: Tomada de KNDS

Los anteriores son sistemas implementados para vehículos blindados, plataformas navales y armas controladas a distancia que hacen uso de cámaras. La tecnología cuenta con sensores, cámaras térmicas de alta resolución y que permiten, al mismo tiempo, un zoom continuo.

Las innovaciones de Aselsan permiten ajustes automáticos, manuales de contraste, brillo y optimización para mejorar la imagen que llega al artillero y al conductor, lo que permite identificar al objetivo desde largas distancias.

