Mundo

Italia marca un hito en la OTAN al convertirse en el primer país en recibir el sistema Skynex

La entrega de la primera batería tuvo lugar el 18 de diciembre de 2025 en la base de Sabaudia, sede del Mando de Artillería de Defensa Antiaérea del Ejército italiano.

Redacción Mundo
27 de diciembre de 2025, 12:13 a. m.
Italia se convierte en el primer país de la OTAN que recibe el sistema antiaéreo Skynex de Rheinmetall.
Foto: defensa.com

Con la recepción de su primer sistema Skynex desarrollado por Rheinmetall, Italia se sitúa como el primer miembro de la OTAN en poner en servicio operativo esta solución de artillería antiaérea de última generación. Este paso supone un avance significativo en la modernización de sus capacidades de defensa aérea de corto y muy corto alcance, especialmente orientadas a la neutralización de drones y otras amenazas desde el aire.

La entrega de la primera batería tuvo lugar el 18 de diciembre de 2025 en la base de Sabaudia, sede del Mando de Artillería de Defensa Antiaérea del Ejército italiano, y da cumplimiento a un contrato formalizado a principios de ese mismo año.

Foto: Anadolu via Getty Images

El acuerdo inicial, suscrito en enero de 2025 con Rheinmetall Italia S.p.A., con sede en Roma, alcanza un valor de 73 millones de euros e incorpora una opción para la adquisición de tres sistemas adicionales por un importe estimado de 204 millones de euros.

Esta adquisición refuerza la posición de Italia como socio clave de Rheinmetall dentro del ámbito de la OTAN y refleja su apuesta por sistemas de defensa antiaérea flexibles y escalables, destinados a complementar los actuales misiles tierra-aire.

Detalles de y mejoras de las baterías Skynex

La incorporación gradual de nuevas baterías Skynex permitiría establecer una cobertura de baja cota destinada a la protección de infraestructuras estratégicas, fuerzas desplegadas y entornos urbanos.

El diseño de Skynex se basa en la separación entre la vigilancia del espacio aéreo y los sistemas efectores, lo que permite integrarlo de manera sencilla en arquitecturas de mando y control modulares. Para su implementación, Italia ha elegido una configuración que incorpora el radar 3D XTAR de Rheinmetall, capaz de monitorear el espacio aéreo en un radio de hasta 50 kilómetros y de proporcionar al sistema una imagen aérea consolidada.

Gracias a su enfoque modular, Skynex puede conectar distintos sensores y efectores, incluyendo sistemas antiaéreos ya existentes, como las familias Skyshield y Skyguard de Rheinmetall, que se integran como unidades de disparo.

La información sobre la situación aérea se muestra en un centro de mando y control remoto, donde la posición de sensores y unidades se visualiza sobre un mapa, facilitando la asignación de blancos según las prioridades de defensa.

La experiencia en Ucrania

La experiencia en Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de la artillería antiaérea de corto alcance para neutralizar drones, misiles de crucero y municiones de bajo costo que operan a baja altitud, especialmente en entornos urbanos.

Los sistemas Skynex suministrados a las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado su efectividad protegiendo tanto a la población como a infraestructuras frente a ataques aéreos continuos.

Para Rheinmetall, el contrato con Italia consolida su estrategia de establecer a Skynex como un nuevo estándar internacional de defensa antiaérea basada en cañones dentro de la OTAN. Esta iniciativa sigue la reciente decisión de Rumanía de adquirir el sistema combinado con cañones GDF‑009, ya en servicio en ese país. La convergencia tecnológica dentro de la Alianza facilita además futuras sinergias en formación, mantenimiento y suministro de munición.

