El papa León XIV pide una “tregua global” en Navidad y lamenta la decisión de Rusia de rechazar el acuerdo de paz con Ucrania

“Tal vez nos escucharán y habrá 24 horas de paz en el mundo entero”, expresó el papa XIV.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 10:58 a. m.
El aviso del papa León XIV por una "tregua global" de un día por Navidad
Foto: AFP

El papa León XIV llamó a una tregua global de un día por Navidad y expresó su “gran tristeza” porque “Rusia parece haber rechazado la petición”.

“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, declaró el pontífice a los periodistas en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

Papa León XIV pide a Donald Trump buscar el diálogo y no atacar Venezuela ni al régimen de Nicolás Maduro

“Tal vez nos escucharán y habrá 24 horas de paz en el mundo entero”, agregó el papa estadounidense.

“Lo que me entristece, particularmente, es que Rusia parece haber rechazado la petición de tregua”, señaló.

Papa León XIV, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski
Foto: Getty Images

León XIV celebrará este miércoles, 24 de diciembre, por la noche, su primera misa de Nochebuena desde que fue electo papa antes de pronunciar el jueves a mediodía la tradicional bendición “urbi et orbi”, en la que por tradición se refiere a los conflictos en el mundo.

Un acuerdo en espera

Rusia afirmó este lunes que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania registraron “avances lentos” y denunció los “intentos malintencionados” de algunos países por hacer fracasar las negociaciones.

“Se observan avances lentos. Estos van acompañados de intentos extremadamente perjudiciales y malintencionados por parte de un grupo influyente de Estados que pretenden torpedear estos esfuerzos y descarrilar el proceso diplomático”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por las agencias de noticias rusas.

Riabkov elogió la intención del presidente estadounidense Donald Trump de “elaborar soluciones que aborden las causas profundas del conflicto y que sean duraderas”.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.
Foto: AFP

Pero también criticó la actitud de los países europeos hacia el plan de Washington, presentado hace casi un mes y que desde entonces ha sido objeto de negociaciones.

Un acuerdo ruso-estadounidense sobre Ucrania “es lo que tanto temen nuestros adversarios en Bruselas y en varias capitales europeas, que, en sus peores pesadillas, solo pueden imaginar los resultados por los que estamos trabajando”, declaró Riabkov.

“Seguiremos avanzando en esta dirección sin cejar en nuestros esfuerzos”, añadió.

Papa León XVI lanzó un mensaje indirecto a Hezbolá e Israel: “Que cesen los ataques y las hostilidades”

Este fin de semana se celebraron nuevas conversaciones sobre el plan estadounidense en Miami, con reuniones separadas de la administración Trump con los emisarios rusos y ucranianos.

Aunque esta última ronda de negociaciones no dio lugar a ningún avance significativo, las partes se mostraron optimistas. Estados Unidos y Ucrania calificaron los intercambios de “productivos y constructivos”.

Donald Trump y Vladimir Putin
Foto: Getty Images

El plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado fue criticado por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, fue enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público. Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.

Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

Los europeos, aliados de Kiev, habían presentado por su parte una propuesta paralela que implicaba el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania, garantías similares a las del artículo 5 del Tratado de la OTAN para Kiev y un ejército ucraniano de 800. 000 efectivos.

Todos estos elementos son considerados inaceptables por Moscú y ya han sido rechazados en el pasado.

*Con información de AFP.

