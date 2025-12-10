¿Cómo va el arreglo en Chernóbil? Guerra de Rusia contra Ucrania impactó contra la central del accidente nuclear más grave de la historia

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió reparar el sarcófago que protege la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, dañada en un bombardeo en febrero durante la guerra con Rusia.

Esta gran estructura metálica se instaló en 2016 y se inauguró en 2019 con el objetivo de contener los restos radiactivos de la central tras el accidente nuclear de 1986, el peor de la historia.

Según el gobierno ucraniano, resultó dañada en febrero pasado por un dron explosivo ruso. La misión del OIEA en Ucrania confirmó que la cubierta protectora “ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de contención”, según su último informe, publicado a finales de la semana pasada.

Esta fotografía tomada y publicada por el Servicio de Emergencia de Ucrania el 21 de febrero de 2025 muestra a los empleados trabajando en el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), que protege los restos del reactor 4 en la antigua central nuclear de Chernobyl, tras un ataque con drones a su cubierta construida para contener la radiación, en medio de la invasión rusa en Ucrania.

Sin embargo la agencia constata que no hay “daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de vigilancia”.

La central nuclear fue alcanzada por un misil que dañó el escudo protector. | Foto: AFP

“Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración rápida y completa sigue siendo esencial para prevenir un deterioro adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, declaró el director general de la organización, Rafael Grossi, citado en el informe.

El OIEA indicó que se han previsto reparaciones temporales adicionales con el apoyo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), con el objetivo de que pueda llevarse a cabo “una restauración completa una vez finalizado el conflicto” con Rusia.

La versión de Rusia

Funcionarios rusos dijeron que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear, lo que provocó una reducción temporal de su producción.

“Aproximadamente ocho drones fueron dirigidos, no hay duda de esto, hacia la planta nuclear de Novovoronezh”, dijo Alexéi Lijachov, jefe de la agencia nuclear Rosatom de Rusia, durante una conferencia de prensa. Agregó que todos fueron derribados, pero “los restos cayeron y dañaron el dispositivo de distribución principal”.

Esta fotografía tomada y publicada por el Servicio de Emergencia de Ucrania el 17 de febrero de 2025 muestra el recipiente de contención dañado en el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), que protege los restos del reactor 4 de la antigua central nuclear de Chernobyl para contener la radiación, tras un ataque con drones el 14 de febrero en Chernobyl, que causó daños pero no liberó radiación.

“Como medida preventiva, tres unidades de la central (...) fueron desconectadas de la red y su potencia reducida a menos del 50%“, precisó el responsable, añadiendo que los trabajos de reparación permitieron posteriormente una rápida reanudación de la producción de la central a plena potencia.

Una vista de los daños sufridos por la cubierta exterior que protege los restos del reactor número 4 de la ex central nuclear de Chernóbil, luego de un ataque con dron en Chernóbil, Ucrania, el viernes 14 de febrero de 2025.

La central de Novovoronezh se encuentra a unos 500 kilómetros de Moscú. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente desde el inicio del conflicto de atacar instalaciones nucleares, lo que ha provocado advertencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En septiembre Rusia acusó a Ucrania de haber lanzado un dron de ataque contra la central nuclear de Smolensk, sin causar perturbaciones operativas.

El ejército ruso se apoderó de la central nuclear de Chernóbil, desactivada, el primer día de su ofensiva en febrero de 2022, antes de retirarse un mes después.

Moscú también tomó el control de la central de Zaporiyia en el sur de Ucrania, la mayor instalación nuclear de Europa y todavía la mantiene bajo su control.

El accidente nuclear de Chernóbil tuvo lugar el 26 de abril de 1986. Ese día, en la central nuclear de Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, una combinación de un diseño de reactor defectuoso y graves errores humanos generaron una explosión y un incendio, dejando enormes cantidades de material radiactivo en la atmósfera.