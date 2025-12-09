Suscribirse

Chernóbil pierde su barrera de seguridad; ONU confirma daño irreparable tras ataque de Rusia con drones

Autoridades detectaron que la estructura llamada “nuevo confinamiento” había dejado de cumplir algunas de sus funciones tras el ataque.

Redacción Mundo
9 de diciembre de 2025, 5:53 p. m.
Bombardeo de dron en Chernóbil.
Una vista de los daños sufridos por la cubierta exterior que protege los restos del reactor número 4 de la ex central nuclear de Chernóbil. | Foto: AP

El escudo protector de Chernóbil tuvo una falla tras ataques perpetrados por drones rusos, de acuerdo con la ONU. Por ahora los expertos aseguran que no se trata de ningún peligro, sin embargo, a las autoridades sí les preocupan los alcances de los ataques rusos, en un contexto tensionante entre Rusia y la Otan.

Contexto: Un asesor del Kremlin dice que “podría tener lugar” un nuevo encuentro entre Putin y Trump para hablar de Ucrania

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detectaron que la estructura llamada “nuevo confinamiento” había dejado de cumplir algunas de sus funciones tras el ataque, pero anunciaron que no hay riesgo de una liberación de material radioactivo por el momento.

Chernóbil
Chernóbil pierde su barrera de seguridad; ONU confirma daño irreparable tras ataque de Rusia con drones. | Foto: AP

Aunque el bombardeo comprometió la integridad funcional del escudo que protege a Chernóbil al impactar su revestimiento exterior, confirmado por imágenes satelitales e inspecciones, los componentes internos y las bases de apoyo no sufrieron daños, de acuerdo con las declaraciones de los especialistas del OIEA.

Nueva ola de ataques con drones

Mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania avanzan lentamente, los ataques rusos se intensifican. Ucrania había anunciado anteriormente ataque contra Chernóbil, aunque Moscú negó todas las acusaciones.

Una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles afectó instalaciones energéticas y ferrocarriles en varios puntos de Ucrania, lo que provocó cortes de calefacción y agua para miles de personas, informó el gobierno.

Contexto: Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche.

x
Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron instalaciones energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos”, dijo el presidente Volodímir Zelenski en redes sociales.

Los drones y misiles también alcanzaron instalaciones energéticas en las regiones de Chernígov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipró, informaron las autoridades de Kiev.

“En la región de Odesa, 9.500 clientes permanecen sin suministro de calefacción y 34.000 sin suministro de agua debido a los daños”, indicó el ministro de Restauración, Oleksiy Kuleba.

Nuevo confinamiento seguro

“El Nuevo Confinamiento Seguro” fue erigido como un reemplazo directo del sarcófago original, construido después de la explosión de 1986. Su objetivo principal es asegurar la contención del reactor nuclear por un periodo de cien años.

This handout photograph taken and released by Ukrainian Emergency Service on February 14, 2025 shows an employee working outside the New Safe Confinement (NSC), which protects the remains of reactor 4 of the former Chernobyl Nuclear Power Plant following a drone attack on its cover built to contain radiation. Ukraine's president said on February 14, that a Russian drone had struck overnight a cover built to contain radiation at the Chernobyl nuclear power plant. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
La central nuclear fue alcanzada por un misil que dañó el escudo protector. | Foto: AFP

Esta estructura masiva mide 110 metros de altura y 256 metros de ancho, fue ensamblada por partes y luego deslizada sobre el reactor. Su coste total ascendió a 2.560 millones de dólares, una financiación conjunta de la Unión Europea, 45 países y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Contexto: El plan de Trump para Ucrania: las poderosas razones por las que muchos desconfían y apuntan a que es un acuerdo a la medida de Vladímir Putin

Las inspecciones en Chernóbil y las plantas de energía afectadas por los ataques rusos seguirán, en medio del contexto del controvertido plan para la paz de Donald Trump.

*Con información de AFP.

