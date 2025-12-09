El escudo protector de Chernóbil tuvo una falla tras ataques perpetrados por drones rusos, de acuerdo con la ONU. Por ahora los expertos aseguran que no se trata de ningún peligro, sin embargo, a las autoridades sí les preocupan los alcances de los ataques rusos, en un contexto tensionante entre Rusia y la Otan.

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detectaron que la estructura llamada “nuevo confinamiento” había dejado de cumplir algunas de sus funciones tras el ataque, pero anunciaron que no hay riesgo de una liberación de material radioactivo por el momento.

Chernóbil pierde su barrera de seguridad; ONU confirma daño irreparable tras ataque de Rusia con drones. | Foto: AP

Aunque el bombardeo comprometió la integridad funcional del escudo que protege a Chernóbil al impactar su revestimiento exterior, confirmado por imágenes satelitales e inspecciones, los componentes internos y las bases de apoyo no sufrieron daños, de acuerdo con las declaraciones de los especialistas del OIEA.

Nueva ola de ataques con drones

Mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania avanzan lentamente, los ataques rusos se intensifican. Ucrania había anunciado anteriormente ataque contra Chernóbil, aunque Moscú negó todas las acusaciones.

Una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles afectó instalaciones energéticas y ferrocarriles en varios puntos de Ucrania, lo que provocó cortes de calefacción y agua para miles de personas, informó el gobierno.

Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche.

Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron instalaciones energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos”, dijo el presidente Volodímir Zelenski en redes sociales.

Los drones y misiles también alcanzaron instalaciones energéticas en las regiones de Chernígov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipró, informaron las autoridades de Kiev.

“En la región de Odesa, 9.500 clientes permanecen sin suministro de calefacción y 34.000 sin suministro de agua debido a los daños”, indicó el ministro de Restauración, Oleksiy Kuleba.

Nuevo confinamiento seguro

“El Nuevo Confinamiento Seguro” fue erigido como un reemplazo directo del sarcófago original, construido después de la explosión de 1986. Su objetivo principal es asegurar la contención del reactor nuclear por un periodo de cien años.

La central nuclear fue alcanzada por un misil que dañó el escudo protector. | Foto: AFP

Esta estructura masiva mide 110 metros de altura y 256 metros de ancho, fue ensamblada por partes y luego deslizada sobre el reactor. Su coste total ascendió a 2.560 millones de dólares, una financiación conjunta de la Unión Europea, 45 países y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Las inspecciones en Chernóbil y las plantas de energía afectadas por los ataques rusos seguirán, en medio del contexto del controvertido plan para la paz de Donald Trump.