¿El trabajo más fácil? Esta mujer gana esta millonaria suma por lavarse los dientes en OnlyFans

Bambi Love es una mujer de 30 años, que se unió a OnlyFans en julio de 2020, tras haberse quedado sin trabajo. Aunque más tarde consiguió un nuevo trabajo de tiempo completo como asistente administrativa, terminó convirtiéndose en una estrella de OnlyFans haciendo contenido nada convencional.

Poco sexy

El contenido de Love consiste en grabarse haciendo actividades como limpiar la casa o lavarse los dientes. Durante la época más dura del confinamiento de la pandemia, esta mujer, que es casada y no quería abandonar su trabajo en administración, decidió acceder a OnlyFans como un pasatiempo, especialmente porque estaba “aburrida” por el encierro.

“Estaba aburrida durante el encierro y pensé que sería una buena manera de ganar algo de dinero extra”, contó al diario británico The Mirror.

Love asegura también que su participación en OnlyFans la pensó inicialmente como una forma de reforzar su autoestima: “Nunca he sido la más segura de las chicas, pero tener extraños halagándome todo el tiempo realmente me ha ayudado a amarme a mí misma”.

La plataforma de Only Fans funciona con pagos mensuales a quienes comparten contenidos, pero también existe la posibilidad de hacer solicitudes individuales y privadas, que tienen un costo por aparte. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Lavarse los dientes y otras solicitudes extrañas

Love cuenta que el tema de lavarse los dientes surgió cuando una persona le solicitó, en forma privada a través de la plataforma, lavarse los dientes durante tres minutos: “Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó 60 libras esterlinas (cerca de 345.000 pesos colombianos) para enviarle un video de tres minutos de mí cepillándome los dientes”, cuentó la mujer.

La británica afirma que le han llegado solicitudes muy extrañas. La plataforma de OnlyFans funciona con pagos mensuales a quienes comparten contenidos, pero también existe la posibilidad de hacer solicitudes individuales y privadas, que tienen un costo por aparte.

“Alguien también me pagó 100 libras esterlinas (unos 575.000 pesos colombianos), por caminar descalzo sobre rebanadas de pan" dice la mujer. - Foto: Imagen difundida por The Mirror

“Diría que soy bastante abierta de mente en general, pero a veces digo que no, porque me siento incómoda o porque lo que me piden es simplemente inviable”, asegura Love a The Mirror.

“Desde que me uní, he tenido algunas solicitudes absolutamente extrañas de personas” cuenta y habla de un cliente que le pagó una jugosa suma, por caminar descalza sobre rebanadas de pan: “Alguien también me pagó 100 libras esterlinas (unos 575.000 pesos colombianos), por caminar descalzo sobre rebanadas de pan, dijo que le gustaba la idea de la huella del pie”.

La línea que no pasa

De acuerdo con Love, frecuentemente le piden grabarse haciendo tareas domésticas: “Constantemente me piden que me filme haciendo las tareas domésticas normales, como pasar la aspiradora y lavar los platos, a veces con un traje de sirvienta, a veces completamente vestida”.

“Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó 60 libras esterlinas (cerca de 345.000 pesos colombianos) para enviarle un video de tres minutos de mí cepillándome los dientes”, asegura Love. - Foto: Imagen difundida por The Mirror

También afirma que le han pagado por hacer videos en los que se graba, sin que se note que se percata de que está siendo grabada: “la gente me paga para grabarme y fingir que no sé que me están filmando”.

Love afirma que algunas solicitudes le han hecho sentir incómoda y no las ha atendido: “Un suscriptor me pidió que le enviara recortes de cabello y uñas en la publicación a cambio de mucho dinero, pero dije que no”.

Y da otro ejemplo de una propuesta que no estuvo dispuesta a satisfacer: “Otro chico me pidió que me pintara de azul, me disfrazara de arándano y bailara para él, lo cual me pareció muy extraño”.