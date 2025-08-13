Suscribirse

El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país

Christopher Landau participó en las honras fúnebres dispuestas para el senador colombiano en Bogotá.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 8:27 p. m.
El subsecretario de Estado publicó un mensaje en X
El subsecretario de Estado publicó un mensaje en X. | Foto: X/@DeputySecState

En medio de las exequias del candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que tienen lugar este miércoles 13 de agosto en Bogotá, uno de los invitados más importantes al evento, miembro del gobierno de Donald Trump, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, publicó un emotivo texto acompañado de imágenes, a través de su cuenta de X.

“Fue un honor representar a @POTUS y @SecRubio en el emotivo servicio conmemorativo del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, asesinado hoy en Bogotá, junto con mi amigo, el senador @berniemoreno”, comenzó diciendo el diplomático.

“Este breve viaje tenía un objetivo simple: rendir homenaje a la familia y al pueblo colombiano”, continuó.

“En un momento difícil, quería que la buena gente de Colombia supiera que no está sola”, dijo Landau en sus redes sociales durante su visita a Bogotá.

Cientos de colombianos despiden con máximos honores al senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe, sin la presencia del mandatario Gustavo Petro y sus funcionarios, a pedido de la familia del opositor.

Uribe murió el pasado lunes, 11 de agosto, por las heridas en la cabeza de un brutal atentado a disparos ocurrido en junio, en un magnicidio que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política cuando cinco candidatos presidenciales fueron acribillados en el siglo XX.

Christopher Landau Funeral Miguel Uribe Turbay
Estados Unidos El vicesecretario de Estado Christopher Landau asiste al servicio fúnebre del senador presidencial y opositor. Miguel Uribe, que murió por heridas sufridas cuando le dispararon en un mitin político, en la catedral de Bogotá, Colombia, el miércoles 13 de agosto de 2025. | Foto: AP

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”, había dicho Landau en una entrevista con el hijo del mandatario norteamericano, Donald Trump Jr, previo a su llegada a Bogotá.

“Estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista, y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, agregó Landau refiriéndose al trabajo del senador Miguel Uribe Turbay antes de su muerte, recordando que Petro era un exmiembro de la guerrilla del M-19.

En el homenaje al senador, estuvieron presentes Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos; John McNamara, embajador de ese país en Colombia; y el senador estadounidense Bernie Moreno.

Contexto: ¿Quién es Christopher Landau, el diplomático estadounidense que Petro amenazó con no dejar entrar a Colombia al funeral de Miguel Uribe Turbay?

“Necesitamos que los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden a la inteligencia militar y policial, a los jueces y fiscales a esclarecer este magnicidio”, leyó el opositor Gabriel Vallejo en un discurso escrito por el expresidente Álvaro Uribe, que se ausentó debido a su arresto domiciliario por una condena por soborno.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había calificado de “bastante errático” al presidente de Colombia Gustavo Petro, en una entrevista con la radio WABC. “Estamos muy preocupados por Colombia”, declaró.

Petro responde a Marco Rubio y defiende su popularidad en Colombia
Marco Rubio y Gustavo Petro | Foto: Montaje Jesús Chacín/ El País

“Por desgracia, el actual presidente de Colombia, ese tal Petro, es, en nuestra opinión, alguien que ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, afirmó, según la traducción de la entrevista compartida por el Departamento de Estado.

