Ella era Lindsay Stephanye Utima, la colombiana que murió tras caer de un edificio en Chile

Ese testimonio pierde credibilidad ante la versión de María Astaiza, quien aseguró que su hija no sufría de depresión. Además, recientemente habían hablado por videollamada y ella quedó en visitarla en diciembre. “Yo le dije que en diciembre viajaba para ayudarle con el niño. Estábamos en ese proceso. Eso es lo extraño, si yo le dije que iba, no sé por qué no me esperó”, contó la progenitora de Lindsay.