Embajada de Venezuela en EE.UU. detuvo sus funciones tras destitución de Juan Guaidó

La Embajada de Venezuela en Estados Unidos, bajo control del opositor Juan Guaidó desde el año 2019, ha informado este viernes 6 de enero del presente año sobre el cese de sus funciones tras la disolución del “gobierno interino”, acordado por la opositora Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 30 de diciembre.

“Informamos a la comunidad venezolana en Estados Unidos, y en general, que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos y todos sus funcionarios cesaron oficialmente funciones el día jueves 5 de enero de 2023″, cita un comunicado difundido por la propia delegación venezolana en Washington este mismo viernes.

El presidente interino de Venezuela reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional, no obstante, gran parte de su discurso no se escuchó porque transmitió en un Live sin audio. - Foto: Instagram/ @Jguaidó

Según se lee en la misiva oficial por la embajada venezolana, dicho cese de funciones habría sido “decidido por la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional Electa en 2015″, la cual aprobó recientemente una reforma de “la Ley de Estatuto que rige la Transición y, de forma inconstitucional, eliminó la legítima Presidencia Encargada liderada por el presidente interino Juan Guaidó”.

Asimismo, la Asamblea Nacional de Venezuela habría apoyado la eliminación del gobierno interino y del servicio exterior del mismo, incluida la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, la cual estaba liderada por Carlos Vecchio desde 2019.

“Lamentamos profundamente la afectación que esta decisión pueda causar a nuestros ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. En los próximos días presentaremos debida rendición de cuentas”, ha lamentado la Embajada en su carta, afirmando que “con recursos muy limitados” han trabajado con “profunda vocación de lucha” desde 2019.

“Agradecemos al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional habernos brindado la oportunidad de servir al pueblo venezolano desde este espacio de lucha. Agradecemos todo el apoyo brindado por los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Estados Unidos (...) todo el apoyo brindado a la noble y justa causa por la restitución de la libertad y la democracia del pueblo venezolano”, continúa el comunicado.

Juan Guaidó dice que su proyecto político no fracasó. “No me siento solo, me siento abrazado por las víctimas en Venezuela”. - Foto: getty images

Guaidó, quien llegó a ser reconocido por más de medio centenar de países como “presidente interino” en 2019 tras su autoproclamación después de no reconocer los resultados de las presidenciales de 2018, ha visto menguar su peso político hasta tal manera que la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 votó a finales de diciembre acabar con su “mandato”.

La oposición ha argumentado su decisión por la falta de avances en materia de democracia y Derechos Humanos bajo su “Gobierno”. Para Guaidó es un “salto al vacío” que beneficia en última instancia a un Maduro, que parece estar devuelta en el tablero internacional, tal y como se vio en la Cumbre del Clima de Egipto.

Guaidó se despide de la presidencia interina criticando la falta de unidad de la oposición venezolana

El viernes 30 de diciembre la Asamblea Nacional venezolana eliminó el gobierno interino de Juan Guaidó. - Foto: Reuters / Gaby Oraa (izquierda), Leonardo Fernández (derecha)

Juan Guaidó se despidió del cargo de “presidente interino” de Venezuela reprochando la eliminación de esta figura y la falta de unión de la oposición después de que la mayoría de los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional de 2015 decidiera acabar con su liderazgo.

“Nuestra lucha no es por un cargo”, dijo Guaidó, quien pidió que no se elimine esta figura del gobierno interino para no perder los logros que se habrían alcanzado estos años haciendo oposición al presidente Nicolás Maduro.

Guaidó considera que sus compañeros de oposición “han golpeado lateralmente” a la Constitución al abolir la figura del presidente interino. “No se puede dejar un vacío de poder”, recalcó, instando a la nueva directiva a asumir “las competencias del Ejecutivo” para evitar “lo que ha hecho la dictadura”.

*Con información de Europa Press.