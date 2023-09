En incendio terminó el operativo en la en la cárcel Tocorón de Venezuela; centro de operaciones del ‘‘Tren de Aragua’’

Rostros de familiares privados de la libertad

“Estoy esperando que me informen adónde llevan a mi esposo. No tengo noticias (...). Yo vivía allí, pero nos sacaron”, declaró a la AFP Gladys Hernández. “Tengo miedo de que no salgan vivos”, expresó por su parte Rubieles Mejías, quien tiene una relación sentimental con otro de los presos.