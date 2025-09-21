Suscribirse

Erika Kirk perdonó al asesino de su esposo Charlie Kirk: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”

El pronunciamiento lo hizo en medio de las honras fúnebres de su esposo.

22 de septiembre de 2025, 12:19 a. m.
La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, quien asumió las riendas de Turning Point USA, se dirigió este domingo 21 de septiembre a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale, en medio de las honras fúnebres a su esposo.

La esposa del fallecido activista salió al escenario y fue recibida entre aplausos ante la presencia de 63.000 espectadores. En su discurso recordó el momento del atentado el pasado 10 de septiembre.

Contexto: Emotivo momento entre el presidente Trump y Erika Kirk en medio de las honras fúnebres de Charlie Kirk

Miré directamente al cuerpo asesinado de mi esposo. Vi la herida que acabó con su vida... Pero había algo más. Incluso en la muerte, pude ver al hombre que amo. Vi el único cabello gris a un lado de su cabeza, del que nunca le hablé. Ahora lo sabe. Lo siento bebé, te lo digo ahora”, dijo inicialmente.

Y continuó: “También vi en sus labios una leve sonrisa. Y eso me dijo algo importante. Me reveló una gran misericordia de Dios en esta tragedia. Cuando vi eso, me dijo que Charlie no sufrió. Incluso el médico me lo dijo, fue algo tan instantáneo”.

Uno de los momentos más llamativos de su discurso fue cuando se refirió al sospechoso tirador de su esposo, quien sería un joven de 22 años, al que la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

Contexto: Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

Erika perdonó al asesino de su esposo con esta frase: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese hombre, ese chico… Lo perdono”.

Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

“En un momento, Charlie estaba haciendo lo que amaba, discutiendo y debatiendo... parpadeó... y vio a su salvador en el paraíso”, fueron algunas palabras del discurso de Erika Kirk.

Charlie Kirk era cristiano evangélico, mientras que su esposa, Erika, es bautizada en la religión católica. Ambos profesaban su fe y en ella basaron sus principios como familia.

Charlie y yo mantuvimos nuestro matrimonio tan fuerte cuando él estaba ocupado viajando... eran notas de amor. Todos los sábados, Charlie escribía uno para mí. Y nunca se perdió un sábado”, mencionó Erika.

Erika queda viuda y madre de dos niños de 3 y 1 año, representando la desolación y el dolor de toda una nación.

“Y en cada uno de ellos, me contaba lo más destacado de la semana, lo agradecido que estaba por mí y por nuestros bebés, y siempre, al final, siempre terminaba haciendo la pregunta más hermosa. Siempre me preguntaba: por favor, déjame saber cómo puedo servirte mejor como esposo”, afirmó Kirk.

