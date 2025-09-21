Erika Kirk perdonó al asesino de su esposo Charlie Kirk: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”

La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, quien asumió las riendas de Turning Point USA, se dirigió este domingo 21 de septiembre a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale, en medio de las honras fúnebres a su esposo.

La esposa del fallecido activista salió al escenario y fue recibida entre aplausos ante la presencia de 63.000 espectadores. En su discurso recordó el momento del atentado el pasado 10 de septiembre.

“Miré directamente al cuerpo asesinado de mi esposo. Vi la herida que acabó con su vida... Pero había algo más. Incluso en la muerte, pude ver al hombre que amo. Vi el único cabello gris a un lado de su cabeza, del que nunca le hablé. Ahora lo sabe. Lo siento bebé, te lo digo ahora”, dijo inicialmente.

Y continuó: “También vi en sus labios una leve sonrisa. Y eso me dijo algo importante. Me reveló una gran misericordia de Dios en esta tragedia. Cuando vi eso, me dijo que Charlie no sufrió. Incluso el médico me lo dijo, fue algo tan instantáneo”.

Erika Kirk en el homenaje a su difunto esposo. | Foto: AP

Uno de los momentos más llamativos de su discurso fue cuando se refirió al sospechoso tirador de su esposo, quien sería un joven de 22 años, al que la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

Erika perdonó al asesino de su esposo con esta frase: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese hombre, ese chico… Lo perdono”.

🚨 BREAKING: Erika Kirk forgives the killer of Charlie Kirk, Tyler Robinson.



"Father, forgive them, for they not know what they do."



"That young man. I forgive him."



If this doesn't give somebody chills, I don't know what will. pic.twitter.com/GZna4f2Opc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

“En un momento, Charlie estaba haciendo lo que amaba, discutiendo y debatiendo... parpadeó... y vio a su salvador en el paraíso”, fueron algunas palabras del discurso de Erika Kirk.

Wow.



ERIKA KIRK: "[I looked] directly at my husband's murdered body. I saw the wound that ended his life...But there was something else. Even in death, I could see the man that I love. I saw the one, single grey hair on the side of his head, which I never told him about. Now he… pic.twitter.com/aYngTxITFN — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Charlie Kirk era cristiano evangélico, mientras que su esposa, Erika, es bautizada en la religión católica. Ambos profesaban su fe y en ella basaron sus principios como familia.

“Charlie y yo mantuvimos nuestro matrimonio tan fuerte cuando él estaba ocupado viajando... eran notas de amor. Todos los sábados, Charlie escribía uno para mí. Y nunca se perdió un sábado”, mencionó Erika.

ERIKA KIRK: "Charlie and I kept our marriage so strong when he was busy traveling...it was love notes. Every Saturday, Charlie wrote one for me. And he never missed a Saturday."



"And in every single one of them, he'd tell me his highlight for the week, how grateful he was for me… pic.twitter.com/HBfRH5FgpS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Erika queda viuda y madre de dos niños de 3 y 1 año, representando la desolación y el dolor de toda una nación.