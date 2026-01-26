Mundo

Este país europeo avanza para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Estos son los detalles de la propuesta

Además, se estudia la posibilidad de prohibir los celulares en los colegios a los que asisten jóvenes de 15 a 18 años.

26 de enero de 2026, 11:12 p. m.
La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.
La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas. Foto: Getty Images

Los diputados dieron este lunes su visto bueno a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que busca proteger la salud mental de los adolescentes y luchar contra el ciberacoso en Francia. La medida, que también debe obtener la aprobación del Senado (cámara alta) para entrar en vigor, llega después de que Australia vetara en diciembre las redes sociales a los menores de 16 años, una primicia mundial.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina a mediados de 2027.

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años: se conoció la ‘lista negra’ de las apps

“Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, dijo Macron en un video publicado el sábado.

Esta voluntad se plasmó en una propuesta de ley de su partido Renacimiento, que la Asamblea Nacional (cámara baja) empezó a debatir el lunes por la tarde y cuyo examen continuaba entrada la noche. Los diputados ya apoyaron vetar las redes sociales a los menores de 15 años y seguían el debate sobre el resto de artículos de la propuesta. A continuación, deben pronunciarse sobre el texto en su conjunto.

Cientos de miles de jóvenes amanecieron sin acceso a sus aplicaciones favoritas.
Francia se suma a las propuestas de Australia y Reino Unido. Foto: Getty Images

“Francia puede ser pionera en Europa”, celebró este lunes el jefe de los diputados oficialistas, Gabriel Attal, para quien el país ganaría en independencia frente a “algunas potencias” que “quieren colonizar las mentes”. El también ex primer ministro espera que el Senado dé su aprobación en febrero, para que el texto entre en vigor el 1.º de septiembre, cuando los alumnos regresan a las aulas tras las vacaciones estivales.

La preocupación sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes y jóvenes crece en el mundo. Países como España o Dinamarca también estudian su prohibición. Y un juicio sin precedentes comienza el martes en California, donde un jurado popular debe determinar si TikTok, Instagram y YouTube diseñaron deliberadamente sus aplicaciones para volver adicta a la juventud.

Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

Las redes sociales como TikTok o Snapchat, omnipresentes en la vida de los adolescentes, pueden dañar su salud mental, alerta la agencia francesa de seguridad sanitaria, Anses.

Son muchos los riesgos enumerados, incluyendo el ciberacoso, la comparación permanente o la exposición a contenidos violentos. También se alerta de los sistemas de captación de la atención, en detrimento del sueño.

logotipo de Twitter a X
La legislación propone duras multas a las empresas tecnológicas que no cooperen. Foto: Getty Images

El gobierno, que apoya esta iniciativa parlamentaria, quiere ir rápido: la prohibición entraría en vigor a partir de septiembre para las nuevas cuentas y se desactivarían las ya existentes antes del 1.º de enero de 2027.

Las fuerzas de centro, derecha y ultraderecha apoyaron la prohibición, que dividió en cambio a la oposición de izquierda. Su ala radical, representada en La Francia Insumisa (LFI), denunció un “paternalismo digital” y una solución “simplista”.

Estos son los peligros de compartir las fotos de sus hijos en redes sociales

Los diputados deben debatir ahora la otra medida estrella: prohibir los celulares en los colegios a los que asisten jóvenes de 15 a 18 años. Esa norma ya se aplica en las escuelas primarias y en los centros de primer ciclo de secundaria. Algunos ya experimentan esta medida, como el liceo profesional de Montsoult, a unos 25 kilómetros al norte de París. En su caso, sus 600 alumnos deben dejar sus celulares en maletines durante las clases.

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.

Este país europeo avanza para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Estos son los detalles de la propuesta

