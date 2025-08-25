Francia se une a Estados Unidos y refuerza presencia militar en el Caribe, en medio de las tensiones con Venezuela

El ministro del interior de Francia, Bruno Retailleau, hizo un importante anuncio sobre la presencia de militares franceses en Guadalupe, un territorio francés de ultramar rodeado de un grupo de islas en el mar caribe.

El archipiélago es un punto clave en la lucha contra el narcotráfico y en cierta medida un paso común de cargamentos de droga provenientes del sur del continente. Expertos aseguran que este territorio marítimo es clave como puerta de entrada de Europa al Caribe.

De acuerdo con el diario Entrevue, junto a una publicación emitida por el gobierno francés, Retailleau confirmó la incorporación de 13 nuevos investigadores de la Ofast, organismo especializado cuya misión es coordinar y reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Déclaration du ministre des Outre-mer, Manuel Valls suite aux annonces du ministre de l’Intérieur @BrunoRetailleau en Guadeloupe : pic.twitter.com/1bJ93uPsLy — Ministère des Outre-mer (@outremer_gouv) August 24, 2025

Entre las medidas figura la instalación de un laboratorio de análisis balístico en Guadalupe, eliminando la necesidad de enviar armas decomisadas a Francia.

El gobierno francés confirmó que desplegará escuadrones móviles de policía para controlar los más de 700 kilómetros de costa distribuidos en seis islas. También se crearán dos brigadas náuticas, una en Gourbeyre (Basse-Terre) para la gendarmería y otra en Pointe-à-Pitre, para la policía.

El objetivo principal es reforzar las zonas costeras y marítimas que son usadas constantemente por narcotraficantes de la región.

La vigilancia también será reforzada con instalación de radares en los canales estratégicos de Dominica y Les Saintes incluyendo a un dron que proporcionará monitoreo aéreo en la zona para detectar actividades sospechosas, según PanAm Post.

El ministerio del interior francés hizo el anuncio a través de X. | Foto: Google Maps

Estas herramientas buscan garantizar un control efectivo de las costas, un desafío clave debido a la compleja geografía del archipiélago, según el medio, agregando que los puntos de intervención son prioritarios para continuar atacando el transporte de droga en la zona.

El ministro destacó la implementación de un sistema integral de control de pasajeros en el aeropuerto. Esta medida de transformación ayudará a fortalecer la seguridad en el Gran puerto Marítimo de Guadalupe. Esta medida también se aplicará en el puerto de Fort-de-France, Martinique, dentro del proyecto Hub Antilles.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

El despliegue ocurre después de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, que considera una organización criminal.