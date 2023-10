Gran expectativa: Madrid se viste de gala para celebrar la jura de la Constitución de la Princesa Leonor al cumplir sus 18 años

Un acontecimiento histórico que arrancará en torno a las 11:00 a.m., hora local, en el Congreso de los Diputados y para el que Madrid se ha vestido de gala, celebrando la mayoría de edad de la heredera al trono, inundando el centro de la ciudad y las avenidas más importantes con imágenes y guiños a la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia.

La capital se rinde a la ‘leonormanía’ en un día clave en la vida de la Princesa de Asturias y en los últimos días los preparativos han sido frenéticos para que Madrid luzca más bonita y festiva que nunca y para que los madrileños no duden en lanzarse a las calles para celebrar este momento irrepetible para la Corona española.

Madrid ambientada con la jura de Leonor

La fiesta no termina aquí, ya que a la iluminación especial que desde ayer adorna lugares como el Palacio de Correos -sede del Ayuntamiento- o las fuentes de Cibeles y Neptuno, se unen las pantallas gigantes de 6x4 metros que retransmitirán en directo desde la Plaza de Callao la Jura de la Constitución.

Rey Juan Carlos acompañará a la princesa en reunión privada

A pesar de que e l Emérito no asistirá a ninguno de los actos institucionales ni estará presente en el Congreso de los Diputados cuando su nieta jure la Constitución como heredera al trono , sí acudirá a la fiesta de carácter privado y familiar que tendra lugar en el Palacio Real del Pardo a última hora de la tarde.

Desmintiendo los rumores que apuntaban a que no viajaría a España al no poder asistir a la jura ante las Cortes Generales, Don Juan Carlos estará con el resto de su familia en la celebración íntima de la que, en principio, Zarzuela no tiene previsto distribuir ninguna imagen a los medios de comunicación.