Guerra en Ucrania | Zelenski reiteró estar listo para sentarse con Putin: “no hay nadie con quien más hablar”

Transcurridos más de 100 días desde el inicio de la ocupación rusa a Ucrania, y en declaraciones a medios internacionales, el presidente Volodimir Zelenski se refirió a la actualidad que enfrenta su país, señalando nuevamente que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con su homólogo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiterando que, según su punto de vista, la salida al actual conflicto solamente se logrará a través del diálogo.

En declaraciones entregadas por Zelenski al medio de comunicación británico Financial Times, el presidente ucraniano advirtió: “estoy dispuesto a mantener conversaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin, me guste o no, pero si hablamos de acabar con la guerra y no de parloteo. Estoy preparado para ello. No creo que haya nadie más con quien hablar en Rusia”.

“Cualquier guerra debe terminar en la mesa de negociaciones”, apuntó el líder ucraniano, al ser indagado por la actualidad de los diálogos con Rusia, y cómo estos se encuentran suspendidos.

Anteriormente, el presidente ucraniano ha abogado por el fin de la beligerancia como requisito para sentarse en la mesa de diálogo; posición que dijo que se mantiene, así como la de no estar dispuesto a ceder ningún área de su territorio.

En ese mismo sentido, el presidente ucraniano también ha afirmado que Ucrania requiere un triunfo en el campo de batalla como situación previa a la negociación, por lo cual afirmó que su país requiere de contar con un armamento equiparable al que posee Rusia para no estar en desventaja en el campo de confrontación, por lo cual abogó ante los países de occidente para que no cesen las ayudas y las entregas de armas para las tropas de la resistencia.

Según declaraciones recogidas por medios internacionales, el mandatario de Ucrania afirmó que “por el momento, no podemos avanzar con fuerza”, refiriendo que en las condiciones actuales en las que se desarrolla el conflicto, si bien Rusia también ha sufrido pérdidas,

Ucrania está en cierta desventaja frente a ellos debido a las capacidades disponibles para responder a la confrontación.

Sobre lo que Ucrania consideraría una victoria, referida a los factores claves y previos a la negociación a los que se refiere el presidente Zelenski, este señaló que para su país, ya sería ganancia por lo menos el lograr regresar al punto (de control territorial) en el que comenzó la guerra, señalando que eso sería una ‘victoria parcial’, más aún, si se tiene en cuenta el avance de las tropas rusas en la región del Donbás, y la toma de importantes puertos como Mariupol, y toda la región de Crimea, zona que Rusia se anexionó en 2014 pese a la negativa expresada por todos los países del mundo.

Recientemente, la ministra de Defensa de Ucrania, Ganna Malyar, reconoció que, tal y como lo advirtió la OTAN, la presente, se ha convertido en una guerra de desgaste, en la que el triunfo será alcanzado por quienes logren resistir más el peso de una guerra que se extiende en el tiempo, y que, en el futuro próximo no da señales de terminar, salvo por alguna acción (inesperada) de Rusia, en un escenario eventual de retiro de tropas.

En ese sentido, desde Ucrania se ha abogado porque las ayudas internacionales que los diferentes países le brindan con la entrega de armas y recursos, pase de ser un apoyo eventual, a una ayuda permanente.

No obstante, frente a ese panorama, desde el Kremlin se advirtió que, un apoyo más decidido por parte de las potencias occidentales, pasaría a ser visto como una acción beligerante, lo que acarrearía que Rusia tomase acciones en respuesta a tal cambio de posición.

*Con información de AFP

