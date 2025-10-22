“Ha hecho poco o nada”: senadora de EE. UU. estalla contra Gustavo Petro y lo pone sobre aviso respecto a la ayuda a Colombia

Una de las figuras más representativas en el Senado de los Estados Unidos, Ashley Moody, quien reemplazó el escaño del ahora secretario de Estado Marco Rubio, envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro en el marco de la crisis diplomática que enfrenta con el presidente Donald Trump.

En conversaciones con Fox News, la exfiscal antidroga en la Florida aseguró que el mandatario colombiano ha hecho “poco o nada, para ayudar a erradicar los campos, ya sea en campos donde se ha cultivado la cocaína o trabajando para disminuir la producción de cocaína”, pese a la ayuda que se le ha dado hasta el momento.

“Tenemos muchos colombo-estadounidenses aquí en nuestro estado, y están tan frustrados con el presidente Petro”, dijo la senadora. Agregó: “El año pasado se alcanzó un récord histórico de producción de cocaína proveniente de ese país; incluso vemos eso aquí, con los precios tan bajos, que está recibiendo mucha de esa cantidad”.

We can no longer ask taxpayers to fund foreign nations that undercut the interests and safety of America.



Good to see President Trump leading with common sense.



We are putting #Colombia’s Socialist Gustavo Petro on notice: The USA will no longer turn a blind eye while their… pic.twitter.com/Tx3GBhJrvA — Senator Ashley Moody (@SenAshleyMoody) October 22, 2025

Más adelante, Moody elogió las medidas del presidente Trump y aseguró: “Tenemos un comandante y jefe, un presidente que dice: ‘No apoyamos al mundo ni a todas estas naciones, ni siquiera a las que nos están socavando, perjudicando a los estadounidenses y trabajando en contra del pueblo estadounidense’”, dijo.

La senadora aseguró que mientras trabajaba en el área de la lucha antidroga como fiscal, los trabajadores fiscales “se mostraron frustrados en los últimos años al ver la desaceleración en la radicación de estos cultivos. Y eso que, a medida que aumentaba la producción, invertíamos todos estos recursos, no solo humanos, sino también los recursos monetarios”, aseveró la senadora estadounidense.

En una publicación en la red social X, la exfiscal le envió un duro mensaje al presidente: “Estamos poniendo al socialista Gustavo Petro en aviso: Estados Unidos ya no hará la vista gorda mientras su país produce cantidades récord de drogas peligrosas mientras se queda con nuestro dinero".

Las renovadas tensiones diplomáticas entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro impactan la carrera presidencial en Colombia, donde las fuerzas políticas intentan sacar réditos con posiciones a favor y en contra de Estados Unidos.

Ashley Moody, Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

El anuncio de Trump de suspender su millonaria ayuda a Colombia tras acusar a Petro de ser un “líder narcotraficante” agitó el debate entre los precandidatos de izquierda y la oposición de derecha de cara a las elecciones de 2026.

También despertó preocupación entre los empresarios, muy influyentes en la esfera política, que temen un golpe arancelario de su principal socio comercial.

Moody se ha pronunciado en varias ocasiones aplaudiendo los ataques a embarcaciones narco en el mar Caribe por parte de Estados Unidos.

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF