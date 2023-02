Impresionante: viralizan imagen de un cerdo que nació con dos hocicos

Las malformaciones congénitas no solo se presentan en seres humanos, sino también en los animales, a pesar de que los casos no necesariamente son una constante. Portales especializados han hecho algunas clasificaciones sobre los tipos de deformidades presentes.

Un inusual caso se presentó en Córdoba, Argentina, con el nacimiento de un cerdo con dos hocicos y que, según Ramón Aguilar (su propietario), se encuentra en este momento en buen estado de salud. Este caso se conoció a finales de enero del año en curso y generó asombro en redes sociales, dado que se trata de un hecho atípico.

El porcino nació en la localidad de Ucacha en un área rural, de la ruta provincial 11 y, según comentó su criador en diálogo con Radio FM Vox, este tiene dos lenguas como si todo en un principio apuntara a que nacerían dos animales. El cerdo pesó alrededor de 350 gramos y le generó una completa sorpresa.

“Me pareció bastante raro”

Es la primera vez que veo nacer algo así. Hace muchos años que crío cerdos y antes no me había pasado; he visto casos similares en terneros, pero nunca en chanchos, por eso me pareció bastante raro”, dijo Aguilar al medio mencionado. “Está bien, respira bien. Está vivo y lo único que vi es que no tiene buena estabilidad”, agregó, según citó de ese medio La Voz del Interior.

El hombre detalló que el porcino posee doble cavidad bucal; sin embargo, pese a la extraña condición no ha mostrado inconvenientes para respirar por ninguno de los orificios. Por lo demás, el argentino nota que el estado de salud es, en la medida de lo posible, también ‘bueno’.

Hace algunos años se presentó un suceso que despertó la intriga y asombro de los cubanos tras el nacimiento de un cerdo, cuya cara tenía los rasgos de un mono. Medios internacionales informaron que este murió al término de cuatro días por complicaciones con su malformación.

¿Qué hay detrás de estas anomalías?

El portal Vetpraxis explica que cuando hay alteraciones en el material genético, por ejemplo, es probable que tengan lugar hechos como los presenciados en Argentina o Cuba. Según ese espacio, estas no siempre se detectan cuando se ve al animal por primera vez, sino incluso desde la fase embrionaria o en etapas posteriores al nacimiento.

“El estudio de las malformaciones y la determinación de sus causas reviste importancia médica y económica. Se ha establecido (...) que entre un 10 y un 12 % de lechones y un 15 % de potrillos mueren en las primeras 48 horas de vida” a razón de anomalías (...). La incidencia de estas puede ser del 1,2 al 5,9 %”, especifica el portal.

Nueva especie de pez

La ciencia no deja de sorprender y un nuevo estudio genético da cuenta de ello al presentar una especie, hasta ahora desconocida, de pez que mide solamente tres centímetros de longitud. Este habita en aguas dulces al sur de la India y evolucionó bajo completa oscuridad.

“En la actualidad se conocen 289 especies de peces de hábitats acuáticos subterráneos en todo el mundo, de las cuales menos del 10 % viven en acuíferos (...). Para obtener información de este biotopo casi desconocido”, dijo el Dr. Ralf Britz, uno de los integrantes del equipo que halló el animal, según Europa Press.

“Realizamos un estudio de seis años de capas de roca laterítica acuífera y su fascinante fauna piscícola en el estado de Kerala (...). “Hay muy pocos casos documentados de estas especies: por regla general, estos escurridizos pececillos solo salen a la superficie cuando se excava o limpia un pozo doméstico”, añadió.