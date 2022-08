Imputan en Nueva York al atacante del escritor Salman Rushdie

Este jueves 18 de agosto, un gran jurado de Nueva York imputó al sospechoso detenido por apuñalar la semana anterior al escritor británico Salman Rushdie.

Asimismo, la Fiscalía y el abogado defensor del detenido, Hadi Matar, dieron a conocer la imputación del joven de 24 años. Sin embargo, el pasado sábado Hadi se declaró inocente y en la audiencia de este jueves ha vuelto a declararse inocente, debido a que negó ante el juez los cargos de intento de asesinato y asalto.

Por ahora, el autor de Los versos satánicos se recupera poco a poco de las heridas sufridas. Además, ha dado declaraciones a los investigadores del caso.

Por otra parte, luego de varios días de silencio, Irán negó “categóricamente” cualquier vínculo con el agresor del escritor. “Desmentimos categóricamente” cualquier relación entre el agresor e Irán, dijo Naser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Nadie tiene derecho de acusar a la República Islámica”.

Se trata de la primera reacción oficial de Teherán a la agresión contra el autor de 75 años, ocurrida en el anfiteatro de un centro cultural en Chautauqua, en el estado de Nueva York.

“En este ataque, solo Rushdie y sus partidarios merecen ser culpados e incluso condenados”, subrayó Kanani durante su rueda de prensa semanal en Teherán.

“Insultando los asuntos sagrados del islam y cruzando las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes y de todos los seguidores de las religiones divinas, Salman Rushdie se expuso a la ira y la rabia de la gente”, añadió.

De igual manera, el atacante en días anteriores habló desde la cárcel del condado de Chautauqua con el New York Post, para afirmar que no puede creer que el escritor siguiera con vida. “Cuando escuché que sobrevivió, me sorprendió”, afirmó

Asimismo, aseguró no estar en contacto con la Guardia Revolucionaria de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica.

Cabe mencionar que el joven de 24 años acudió al evento de Rushdie, después de que el escritor anunciara el lugar en sus redes sociales. Además, confirmó que la razón de atacarlo se debe a que “es alguien que atacó al islam”.

El joven, residente de Nueva Jersey, dijo al periódico que había tomado un autobús a la ciudad de Búfalo, en el norte del estado de Nueva York, un día antes del ataque, y luego fue a la pequeña localidad de Chautauqua en un vehículo de Lyft, un servicio de traslado por aplicación.

“Anduve por ahí haciendo tiempo. No hice nada en particular, solo caminé”, narró al periódico. “Estuve afuera todo el tiempo”.

J. K. Rowling denuncia amenaza de muerte

El ataque generó indignación en intelectuales, políticos y personas comunes en todo el mundo, que salieron en defensa del escritor y la libertad de expresión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el escritor fue víctima de un “feroz ataque” y elogió a Rushdie “por rehusarse a ser intimidado o acallado”. El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó sentirse “horrorizado”.

La autora de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, fue amenazada por un tuit suyo en apoyo a Rushdie, en el que dijo que el ataque fue “horrible” y que está “harta”.

“Tú eres la próxima”, le respondieron en la red social, y luego la propia escritora, que reside en Escocia, tuiteó que recibió custodia policial.

El ataque a Rushdie fue celebrado en países musulmanes como Irán y Paquistán. El periódico ultraconservador iraní ‘Javan’ dijo el domingo que fue un complot de Estados Unidos para “propagar la islamofobia en el mundo”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, consideró en un comunicado el domingo que los medios estatales iraníes se habían “regodeado” con el ataque y que ello era “despreciable”.

*Con información de Europa Press y la AFP.