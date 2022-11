Indignación en Argentina: Militar arremetió violentamente contra un subalterno al enterarse que tenía un romance con su hija

Un particular hecho despierta indignación en Argentina, luego de que se conociera la denuncia, ante las autoridades judiciales, de una golpiza y amenaza recibida por un joven miembro del Ejército de ese país, más precisamente un soldado, quien el pasado sábado habría sido objeto de una golpiza por parte de uno de sus superiores.

Si bien la golpiza por parte de un suboficial a uno de sus subalternos despierta en sí indignación, el caso del joven víctima se volvió aún más mediático en su país debido a las razones que habrían motivado al superior a amenazar, e incluso a agredirlo.

Según recogen medios locales de Argentina, la principal razón por la que el suboficial decidió buscar a su subalterno para propinarle una golpiza, se refirió a que este no estaba de acuerdo con que el joven hubiese sostenido una relación amorosa con su hija.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, realizada por medios argentinos, el pasado sábado, cuando el suboficial se enteró de que su hija sostenía una relación amorosa con un soldado, este decidió, en compañía de su hermano, acudir hasta el lugar de residencia de su ‘yerno’, para reclamarle por ‘meterse’ con su hija.

En el lugar, y ante el llamado a la puerta por parte del militar, el joven se había negado a atenderlo, y simplemente se había restringido a salir a la ventana para preguntar a su superior en qué podría ayudarlo.

No obstante, ante la negativa de hacerlo seguir a su casa, el militar decidió arremeter contra la puerta de la residencia del soldado, consiguiendo acceder en tanto el portón se encontraba sin seguro.

Una vez dentro, el militar y su acompañante decidieron arremeter físicamente contra el subalterno de 24 años, a quien además de golpearlo, también le amenazaron poniéndole un arma en la cabeza para exigirle que cesara la relación que mantenía con la mujer; cuya edad se desconoce.

Tras lo acaecido, y en medio de la indignación que le despertó que el padre de su novia decidiera arremeter en contra de él aprovechándose de que es su superior jerárquico en el Ejército, el soldado decidió acudir ante los estrados judiciales, más precisamente la Comisaría de la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, para interponer la denuncia formal sobre el comportamiento del militar.

En su denuncia, el hombre agredido relató que el hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la mañana, describiendo además que el victimario se encuentra adscrito al Regimiento de Caballería Tanques 9, advirtiendo que la agresión fue física y verbal.

En el marco de su denuncia, el soldado acreditó los daños recibidos por parte del militar, al presentar una certificación médica que daba cuenta de la ocurrencia de lesiones leves.

Recientemente, según refieren medios locales de Argentina, otro hecho violento había empañado a la institución, luego de que en la llamada base de Marambio, otro suboficial hubiese atacado a otros de sus compañeros con armas no convencionales mientras que el contingente se encontraba dormido.

Dicha base militar queda ubicada en inmediaciones de la Antártida, donde el agresor empleó un mazo para agredir a otros de sus compañeros mientras estos dormían.

Según refieren medios locales, el hecho ocurrido a mediados del mes anterior no revistieron mayor peligrosidad ni daños, no obstante si le acarreó una investigación, en un hecho que no tomó mayores alas debido a la intervención oportuna de otros militares que pusieron fin a la reacción del militar.

La víctima del ataque incluso requirió de ser trasladada a un centro asistencial para recibir las adecuadas atenciones de salud, e incluso la sutura de una herida abierta generada por el victimario.

El agresor fue sometido a un juicio a la luz de las leyes militares, donde ahora se busca esclarecer la verdad en torno a la agresión.