Suscribirse

MUNDO

Joven colombiana apareció muerta en un río de Nueva York: Karen Julieth Romero había sido reportada como desaparecida

La familia de la joven de 24 años está pidiendo ayuda para repatriar su cuerpo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de noviembre de 2025, 11:41 p. m.
Karen Julieth Romero, la colombiana que apareció muerta en Nueva York.
Karen Julieth Romero, la colombiana que apareció muerta en Nueva York. | Foto: Redes sociales de Karen Julieth Romero

Luto en una familia de Ibagué, Tolima, por la muerte de uno de sus integrantes. Se trata de Karen Julieth Romero, joven de 24 años que fue hallada sin vida en un río de Nueva York, Estados Unidos.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 23 de noviembre, luego de que saliera en compañía de una persona allegada y, desde ese momento, sus familiares perdieron rastro de ella.

Contexto: Conmoción en Valledupar: Guardia del Inpec asesinó a patrullera de la Policía Nacional

En cuanto a las causas puntuales de la muerte de Romero, aún siguen siendo un misterio. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer si la muerte de la joven colombiana está relacionada con un accidente o un homicidio.

De acuerdo con información de una familiar de la joven, entregada a El Tiempo, Romero estaba radicada en los Estados Unidos desde el 2022 y desde hacía un tiempo habían llegado también a ese país un hermano y su mamá en busca de ayuda médica.

Tras su muerte, la familia de la joven ahora está pidiendo ayuda a través de la plataforma GoFundMe para recaudar fondos e iniciar los trámites de repatriación.

“️Uniendo fuerzas por nuestra princesa y el regreso a casa de Karen Julieth Romero Rodríguez. Con el corazón roto, pero firmes en el amor que nos une, nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda tristeza”, inicia el mensaje en el sitio web para recaudar fondos que permitan traer el cuerpo de Romero a Ibagué.

Contexto: Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

Y se añade en el mensaje compartido en la plataforma GoFundMe:

“Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron. Su luz, su alegría, sonrisa, bondad, y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos; Nuestro más grande anhelo es poder traer sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un costo que hoy supera nuestras posibilidades”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Copa mantiene vuelos a Venezuela pese a advertencias y pilotos colombianos prenden alarmas

2. La tabla de posiciones del grupo A en Liga, tras batacazo en Tolima vs. Santa Fe: golpe a Fortaleza y Bucaramanga

3. Gobierno hace llamado urgente a Airbus para acelerar la entrega del software pendiente: “Colombia está respondiendo con rigor”

4. Misterioso mensaje de hombre que dice haber conocido a subteniente asesinada en el Cantón Norte: “No puedo quedarme callado”

5. Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva YorkAsesinatoCrimen

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.