Joven colombiana apareció muerta en un río de Nueva York: Karen Julieth Romero había sido reportada como desaparecida

Luto en una familia de Ibagué, Tolima, por la muerte de uno de sus integrantes. Se trata de Karen Julieth Romero, joven de 24 años que fue hallada sin vida en un río de Nueva York, Estados Unidos.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 23 de noviembre, luego de que saliera en compañía de una persona allegada y, desde ese momento, sus familiares perdieron rastro de ella.

En cuanto a las causas puntuales de la muerte de Romero, aún siguen siendo un misterio. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer si la muerte de la joven colombiana está relacionada con un accidente o un homicidio.

De acuerdo con información de una familiar de la joven, entregada a El Tiempo, Romero estaba radicada en los Estados Unidos desde el 2022 y desde hacía un tiempo habían llegado también a ese país un hermano y su mamá en busca de ayuda médica.

Tras su muerte, la familia de la joven ahora está pidiendo ayuda a través de la plataforma GoFundMe para recaudar fondos e iniciar los trámites de repatriación.

“️Uniendo fuerzas por nuestra princesa y el regreso a casa de Karen Julieth Romero Rodríguez. Con el corazón roto, pero firmes en el amor que nos une, nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda tristeza”, inicia el mensaje en el sitio web para recaudar fondos que permitan traer el cuerpo de Romero a Ibagué.

Y se añade en el mensaje compartido en la plataforma GoFundMe: