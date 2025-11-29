MUNDO
Joven colombiana apareció muerta en un río de Nueva York: Karen Julieth Romero había sido reportada como desaparecida
La familia de la joven de 24 años está pidiendo ayuda para repatriar su cuerpo.
Luto en una familia de Ibagué, Tolima, por la muerte de uno de sus integrantes. Se trata de Karen Julieth Romero, joven de 24 años que fue hallada sin vida en un río de Nueva York, Estados Unidos.
La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 23 de noviembre, luego de que saliera en compañía de una persona allegada y, desde ese momento, sus familiares perdieron rastro de ella.
En cuanto a las causas puntuales de la muerte de Romero, aún siguen siendo un misterio. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer si la muerte de la joven colombiana está relacionada con un accidente o un homicidio.
De acuerdo con información de una familiar de la joven, entregada a El Tiempo, Romero estaba radicada en los Estados Unidos desde el 2022 y desde hacía un tiempo habían llegado también a ese país un hermano y su mamá en busca de ayuda médica.
Tras su muerte, la familia de la joven ahora está pidiendo ayuda a través de la plataforma GoFundMe para recaudar fondos e iniciar los trámites de repatriación.
“️Uniendo fuerzas por nuestra princesa y el regreso a casa de Karen Julieth Romero Rodríguez. Con el corazón roto, pero firmes en el amor que nos une, nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda tristeza”, inicia el mensaje en el sitio web para recaudar fondos que permitan traer el cuerpo de Romero a Ibagué.
Y se añade en el mensaje compartido en la plataforma GoFundMe:
“Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron. Su luz, su alegría, sonrisa, bondad, y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos; Nuestro más grande anhelo es poder traer sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un costo que hoy supera nuestras posibilidades”.