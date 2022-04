Kamala Harris, vicepresidenta de EE. UU., dio positivo para covid-19

Según la Casa Blanca, la funcionaria, quien no presenta síntomas seguirá trabajando desde el aislamiento.

Este martes 26 de abril se confirmó que, tras la práctica de una prueba rápida para el diagnóstico de coronavirus, PCR, se determinó que la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo para la enfermedad.

Después de confirmarse el caso, se precisó que la funcionaria y mano derecha del presidente Joe Biden no presenta síntomas asociados con el virus, no obstante, deberá aislarse en su lugar de domicilio hasta que una nueva prueba determine que superó la enfermedad.

La Casa Blanca, a través de la encargada de prensa de la Vicepresidencia, Kirsten Allen, detalló que la funcionaria seguirá desempeñando sus funciones desde su lugar de residencia.

¿Cómo está el proceso de inmunización de Harris?

Según advierten medios internacionales, la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, de 57 años, presenta un esquema completo de vacunación, refiriendo que la segunda persona al mando de EE. UU. recibió la primera dosis de la vacuna anticovid previo al acto de toma de posesión el 20 de enero de 2021, y pocos días después recibió la segunda dosis del biológico, que en su caso es Moderna.

Además del esquema básico, Harris también cuenta con dos dosis de refuerzo contra la enfermedad, la última de ellas recibida a comienzo del presente mes, por lo que se confía en que la funcionaria no vaya a presentar complicaciones de salud derivadas de su caso de contagio, pues, como es bien sabido, uno de los efectos de la vacuna es, en casos de contagio, minimizar su impacto.

¿Hay riesgo de contagio del presidente Biden?

Luego de confirmarse el caso de contagio de la vicepresidente, la Casa Blanca también aclaró que el mandatario, Joe Biden, y su primera dama, Jill Biden, no son considerados “contactos cercanos” de Harris, en tanto, durante las últimas jornadas no han presentado interacción próxima; no obstante, es posible que internamente, se practiquen algunos test a funcionarios del Gobierno.

¿Cuándo retornará Harris a la Casa Blanca?

De acuerdo con lo precisado en su comunicado por la vocera de prensa de la Vicepresidencia de Estados Unidos, Kirsten Allen, Harris solamente ternará a sus funciones presenciales hasta tener plena certeza de que superó el caso positivo de la enfermedad, situación que deberá estar sustentada en nuevas pruebas que den un resultado negativo.

Tras confirmarse el caso positivo de su enfermedad, la vicepresidenta Harris no se ha pronunciado oficialmente.

Estados Unidos anunció nuevas medidas contra el coronavirus

Precisamente, durante la presente jornada, el Gobierno de Estados Unidos anunció la adopción de nuevas estrategias en la lucha contra el coronavirus, afirmando que, después de la aprobación de la FDA del medicamento oral o píldora desarrollada por la farmacéutica Pfizer, se viene trabajando en garantizar que todos los estadounidenses que requieran el acceso a tal tratamiento puedan hacerlo.

En ese mismo sentido, y si bien el país contaba con un importante número de puntos para la toma de pruebas gratuitas de diagnóstico, y el acceso a los tratamientos preventivos y curativos, este martes, el gobierno Biden anunció que trabaja en duplicar el número de lugares de atención y provisión de dichos medicamentos orales.

Según precisó el Gobierno de Estados Unidos, en un anuncio que también fue difundido a través de su cuenta oficila de Twitter y su website, “a partir de esta semana, la Administración permitirá que todas las farmacias asociadas en el programa federal de farmacias antivirales (decenas de miles de farmacias en todo el país) soliciten tratamientos antivirales orales gratuitos directamente al gobierno federal. Las farmacias también podrán seguir recibiendo tratamientos de los departamentos de salud estatales y territoriales ya través de la iniciativa Test-to-Treat”.

En ese sentido, la meta del Gobierno de Estados Unidos es llegar a los 40.000 puntos en las próximas semanas, ampliando a su vez la base de sitios dispuestos para la toma de pruebas diagnósticas.