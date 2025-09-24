Suscribirse

La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

La Casa Blanca afirma que el autopen se convirtió en una herramienta para agilizar tareas administrativas del expresidente Joe Biden.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

24 de septiembre de 2025, 8:55 p. m.
Paseo de la fama en la Casa Blanca
Paseo de la fama en la Casa Blanca. | Foto: @WhiteHouse

Se inauguró un nuevo “Paseo de la fama” que incluye retratos de los presidentes de Estados Unidos, desde George Washington, hasta el mandatario actual.

Esta galería, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda, generó gran expectativa, ya que es un símbolo de la soberanía estadounidense y una muestra de la historia del país.

Contexto: Trump está cancelando concesiones viales con carriles de bicicleta por ser “hostiles para vehículos” y otras razones polémicas

Se trata de una hilera de retratos en blanco y negro, enmarcados en oro, colgados a lo largo de la columnata, hasta llegar finalmente al motivo de la polémica.

Un detalle en el cuadro del expresidente Joe Biden ha capturado la atención de los diferentes espectadores de la galería.

Mientras Donald Trump se muestra aparentemente perplejo por el detalle, la Casa Blanca ha asegurado que, donde debería estar la foto de Joe Biden, aparece un “autopen” (un dispositivo que hace su firma de manera automática), ya que el expresidente firmó una serie de documentos oficiales con este artefacto.

Contexto: El alcalde de Londres tacha a Donald Trump de “racista”, “misógino e islamófobo”

El método del autopen ha representado polémica porque, además de que Biden es el único expresidente de los Estados Unidos que no cuenta con una foto en el paseo de la fama, el autopen no es considerado un método personal o auténtico. Sin embargo, el presidente Biden lo usaba para agilizar tareas administrativas.

Donald Trump en el Paseo de la Fama
Donald Trump en el Paseo de la Fama. | Foto: @WhiteHouse

El presidente Trump ya había anunciado que la presentación del Paseo de la fama sería “polémica”.

Esto sumado a que, en el mes de junio, ordenó que se investigara el uso del autopen para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante la presidencia de Biden, a lo que, tanto Trump como sus simpatizantes, aseguraron que la medida del ‘autopen’ fue utilizada para cubrir el “deterioro cognitivo” del expresidente.

Biden, de 82 años, respondió: “Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa”.

El retrato del autopen de Biden será visible para los invitados que asistan más tarde el miércoles a una cena en el Jardín de Rosas, que Trump ha pavimentado como parte de una serie de renovaciones de la Casa Blanca.

Contexto: Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles

Donald Trump ataca de forma reiterada a su ahora predecesor de Joe Biden, tratando de culparlo de una serie de males, entre ellos la inflación y las guerras en Ucrania y Gaza.

Así mismo, el mandatario estadounidense ha emprendido varios cambios de decoración significativos en la Casa Blanca, que tiene más de 200 años de antigüedad, como mover un cuadro del demócrata Barack Obama de su lugar original y, rompiendo con la tradición, ha colgado varios retratos de sí mismo en la Casa Blanca.

Con información de AFP.

