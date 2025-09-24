El alcalde de Londres tacha a Donald Trump de “racista”, “misógino e islamófobo”

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tachó el miércoles a Donald Trump de “racista, sexista, misógino e islamófobo”, en respuesta a nuevos ataques formulados en su contra por el presidente estadounidense en la Asamblea General de la ONU.

“Veo Londres, en donde hay un alcalde espantoso, un alcalde realmente espantoso”, declaró Trump el martes en un discurso incendiario ante las Naciones Unidas. “Todo ha cambiado mucho. Ahora quieren instaurar la sharía” (ley islámica), añadió el mandatario republicano, algo que no es cierto.

Así fue la reacción de Sadiq Khan para la cadena británica Sky News. En 2016, Khan se convirtió en el primer musulmán en gobernar una gran capital occidental.

Sadiq Khan | Foto: Getty Images

Khan también defendió a Londres como, una “ciudad liberal, multicultural, progresista y próspera”.

Donald Trump ya ha atacado en numerosas ocasiones a Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, que en 2024 renovó con holgura la alcaldía de Londres para un tercer mandato.

Durante una visita a Escocia en julio, el presidente estadounidense dijo que el alcalde de Londres “hacía un trabajo terrible”.

Río Támesis y el puente de Westminster. | Foto: Getty Images

La semana pasada, Trump realizó una visita de Estado en Reino Unido, pero no fue a Londres. Se reunió con el rey Carlos III en Windsor, al oeste de la capital, y con el primer ministro Keir Starmer en Chequers, una residencia campestre a 70 km de Londres.

Trump también ha culpado de la delincuencia en Londres —que, según él, estaba “por las nubes”— al liderazgo de Khan. Ha dicho que también ha sido un “desastre” en materia de inmigración.

Es la segunda vez que Trump ataca a Khan. Los primeros comentarios del presidente los hizo a bordo del Air Force One, de regreso a Washington desde Londres, tras la visita de Estado.

President Donald Trump addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Angelina Katsanis) | Foto: AP

El político británico ejerce como líder desde 2016, y anteriormente había sido diputado por Tooting de 2005 a 2016. Sadiq Khan nació en Londres, pero su familia es paquistaní. Es el primer alcalde musulmán de la capital británica.

La trayectoria política de Khan es extensa. Como abogado, se especializó en derechos humanos y lideró el grupo Defensa de la Libertad por tres años. Posteriormente, se unió al Partido Laborista, donde fue elegido concejal del distrito londinense de Wandsworth, cargo que ocupó de 1994 a 2006. Finalmente, en las elecciones generales de 2005, fue elegido diputado por Tooting.