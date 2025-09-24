Suscribirse

Mundo

El alcalde de Londres tacha a Donald Trump de “racista”, “misógino e islamófobo”

La reacción del alcalde, Sadiq Khan, es debido al discurso del presidente Trump en la Asamblea de la ONU, donde lo criticó diciendo que “hace un trabajo espantoso”

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 5:49 p. m.
Sadiq Khan
Sadiq Khan | Foto: Getty Images

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tachó el miércoles a Donald Trump de “racista, sexista, misógino e islamófobo”, en respuesta a nuevos ataques formulados en su contra por el presidente estadounidense en la Asamblea General de la ONU.

Contexto: Donald Trump muestra fuerte respaldo a reelección de Milei y envía un emotivo mensaje tras reunión bilateral

“Veo Londres, en donde hay un alcalde espantoso, un alcalde realmente espantoso”, declaró Trump el martes en un discurso incendiario ante las Naciones Unidas. “Todo ha cambiado mucho. Ahora quieren instaurar la sharía” (ley islámica), añadió el mandatario republicano, algo que no es cierto.

Así fue la reacción de Sadiq Khan para la cadena británica Sky News. En 2016, Khan se convirtió en el primer musulmán en gobernar una gran capital occidental.

Sadiq Khan
Sadiq Khan | Foto: Getty Images

Khan también defendió a Londres como, una “ciudad liberal, multicultural, progresista y próspera”.

Donald Trump ya ha atacado en numerosas ocasiones a Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, que en 2024 renovó con holgura la alcaldía de Londres para un tercer mandato.

Durante una visita a Escocia en julio, el presidente estadounidense dijo que el alcalde de Londres “hacía un trabajo terrible”.

Inglaterra
Río Támesis y el puente de Westminster. | Foto: Getty Images

La semana pasada, Trump realizó una visita de Estado en Reino Unido, pero no fue a Londres. Se reunió con el rey Carlos III en Windsor, al oeste de la capital, y con el primer ministro Keir Starmer en Chequers, una residencia campestre a 70 km de Londres.

Contexto: Gustavo Petro pidió investigar a Donald Trump en medio de su discurso ante la Asamblea General de la ONU

Trump también ha culpado de la delincuencia en Londres —que, según él, estaba “por las nubes”— al liderazgo de Khan. Ha dicho que también ha sido un “desastre” en materia de inmigración.

Es la segunda vez que Trump ataca a Khan. Los primeros comentarios del presidente los hizo a bordo del Air Force One, de regreso a Washington desde Londres, tras la visita de Estado.

ONU
President Donald Trump addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Angelina Katsanis) | Foto: AP

El político británico ejerce como líder desde 2016, y anteriormente había sido diputado por Tooting de 2005 a 2016. Sadiq Khan nació en Londres, pero su familia es paquistaní. Es el primer alcalde musulmán de la capital británica.

Contexto: Comunidad médica, en alerta tras los comentarios de Donald Trump sobre relación entre el Tylenol y el autismo

La trayectoria política de Khan es extensa. Como abogado, se especializó en derechos humanos y lideró el grupo Defensa de la Libertad por tres años. Posteriormente, se unió al Partido Laborista, donde fue elegido concejal del distrito londinense de Wandsworth, cargo que ocupó de 1994 a 2006. Finalmente, en las elecciones generales de 2005, fue elegido diputado por Tooting.

A pesar de su hoja de vida y su cargo político, Khan no fue invitado al banquete real ofrecido por el Rey Carlos III en la llegada de Trump a Reino Unido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Londres Estados UnidoONUDonadl Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.