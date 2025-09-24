Trump está cancelando concesiones viales con carriles de bicicleta por ser “hostiles para vehículos” y otras razones polémicas

Un insólito hecho se presentó en un condado de San Diego, California, donde el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) canceló una millonaria subvención para construir carriles de bicicletas y desarrollar la vía.

El proyecto, que tenía como objetivo mejoras viales y fortalecimiento de medios de transporte alternativo, fue suspendido debido a que el DOT canceló 1,2 millones de dólares destinados a la obra.

Si bien el vehículo es un medio de transporte común en Estados Unidos, cada vez más las ciudades tienen proyectos donde los autos no son los actores principales en la vía. | Foto: Getty Images

“Parece reducir la capacidad de los carriles y una fórmula vial hostil para los vehículos motorizados”, mencionó un funcionario federal.

Según Bloomberg, no es el primer proyecto vial por el estilo que las autoridades federales deciden parar.

En Mattapan Square, Boston, les retiraron la subvención, previamente acordada, que tenía intención de mejorar la circulación en el transporte público. También retuvo otra suma que se asignaría a la seguridad en intersecciones de la ciudad.

Michelle Wu, portavoz de la Alcaldía de Boston, aseguró que “la ciudad obtuvo estas subvenciones federales competitivas para reemplazar aceras, mejorar el alumbrado, modernizar las paradas de autobús y plantar árboles en las calles del vecindario”.

La tendencia marca que ahora las vías optan por darle prioridad a vías del transporte público, y senderos para personas y bicicletas. | Foto: Gado via Getty Images

“La decisión del gobierno federal de cancelar estas subvenciones ignora una vez más la clara intención del Congreso, y estamos revisando nuestras opciones”, recalcó la funcionaria.

Esta vez, el argumento del DOT se basó en que la obra podría afectar la capacidad y la velocidad de los vehículos.

En esta misma situación están varios estados, ciudades y condados que tienen intención de desarrollar proyectos de movilidad que requieren de infraestructura, y que normalmente se instauran a largo plazo.

Sin embargo, la administración Trump ha estado enfrascada en desarticular políticas y medidas de su antecesor, Joe Biden, y este tipo de subvenciones están en ese rubro.

Trump ha enfocado sus políticas en impulsar vehículos con un solo conductor, lo que dinamita las opciones de medios de transporte alternativos, las cuales ya son tendencia nacional, incluso en estados republicanos.